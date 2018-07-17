Арабские соцсети: Как же постыдно он пресмыкался перед Путиным

После футбольной эйфории и восхищения Россией в арабский «Твиттер» вновь вернулась политика, а вместе с ней и негатив по отношению к Москве . Некоторые пользователи не сомневаются, что победил Путин. А вот необходимость обеспечения безопасности Израиля вскрыла давние раны и посыпались угрозы в адрес «российских и американских террористов», убивающих арабов в Сирии Ираке сотнями тысяч.

1. После саммита Путина и Трампа кризис в США приближается к новому повороту. Трампа начинают обвинять в предательстве: доверяет Путину и сомневается в американской разведке. Вопрос, который озадачивает американцев: почему Трамп дружит с Путиным, несмотря на вмешательство России в выборы в США? А Путин держится за него?— Халид Ад-Дахиль, социолог, колумнист в панарабской газете «Аль-Хаят»

بعد قمة بوتين ترامب تقترب الأزمة في الولايات المتحدة من منعطف آخر. بدأت أصوات تتهم ترامب بالخيانة: يثق ببوتين ويشكك في إستخبارات أميركا. سؤال يحير الأميركيين: لماذا يتمسك ترامب بصداقة بوتين رغم ثبوت تدخل روسيا في الإنتخابات الأميركية؟ هل لدى بوتين مستمسك عليه؟

— خالد الدخيل (@kdriyadh) 16 июля 2018 г.

2. Даже американцы не стерпели молчание Трампа и то, как он постыдно пресмыкался перед Путиным. Трамп говорит, что ЕС — это враг и конкурент, а Россия — ни друг и ни враг. Но Америка и Россия стали друзьями всего четыре часа назад. Дружба Трампа с Путиным началась, когда поднялся шум по поводу связей Трампа с Россией. — Халиль Микдад, сирийский писатель и политолог

حتى الأمريكيون لم يتحملوا صفاقة ترامب وانبطاحه المخزي أمام بوتين. ترامب، يعتبر الإتحاد الأوروبي عدو ومنافس بينما يقول أن روسيا ليست عدوا ولا صديق، لكن أمريكا وروسيا أصبحتا أصدقاء فقط قبل أربع ساعات. صداقة ترامب لبوتين بدأت منذ كان ترامب يعربد ويمارس شذوذه في روسيا.

— خليل المقداد (@Kalmuqdad) 16 июля 2018 г.

3. Америка кипит, а американские СМИ потеряли голову из-за встречи Трампа и Путина. Все американские руководители видят, что Трамп в сговоре с Россией против США… Вы заметили, что Трамп стал игрушкой в руках русских по причинам неизвестным никому. Кроме самих русских? Как же Путин выманил Трампа? Взгляните, выстраиваться ли очередь к российской стороне?— Фейсал Касем, популярный катарский телеведущий

امريكا تغلي والاعلام الامريكي طار صوابه من قمة ترمب وبوتين.. وكل القيادات الامريكية ترى ان ترمب تواطأ مع روسيا ضد امريكا… هل يا ترى اصبح ترمب لعبة بيد الروس لأسباب لا يعرفها إلا الروس؟ بماذا يبتز بوتين ترمب يا ترى ويجعله يصطف الى جانب الروس؟ pic.twitter.com/aLfTJyeE0O

— فيصل القاسم (@kasimf) 16 июля 2018 г.

4. Трамп: мы обсудили с Путиным «исламский терроризм» и атаки, с которыми столкнулась Россия, и решили наладить открытое взаимодействие между нашими разведками. Напоминание: Америка убила в Ираке более миллиона мучеников. Россия убила в Сирии более полумиллиона мучеников. И российский, и американский террор — это систематическое преступление. «Аллах проклинает угнетателей». — Ахмад Аль-Кандари, Кувейт

ترامب: ناقشت مع بوتين «الإرهاب الإسلامي»وما تعرضت له روسيا من هجمات واتفقنا على الاتصال المفتوح بين استخباراتنا.. للتذكير أمريكا قتلت في العراق أكثر من مليون شهيد وروسيا قتلت في سوريا أكثر من نصف مليون شهيد الإرهاب الأمريكي والروسي إجرامٌ ممنهج «ألا لعنة الله على الظالمين»

— أحمد الكندري (@eng_alkandari) 16 июля 2018 г.

5. Будьте вы прокляты в день суда. Ты и Путин террористы, ваши руки по локоть в крови из Афганистана Газу через Ирак и Сирию. Трамп-крестоносец: Я обсудил с Путиным «исламский терроризм» и атаки, с которыми столкнулась Россия и решили наладить открытое взаимодействие между нашими разведками. — Хамид Аль-Алали, Кувейт

عليك اللعنة إلى يوم الدين أنت وبوتن فماالإرهاب إلاّ مالطّخ ايديكم من جرائم سفكت دماء الملايين من أفغاستان إلى غزة مرورا بالعراق وسوريا ترمب الصليبي:ناقشت مع بوتين «الإرهاب الإسلامي»وما تعرضت له روسيا من هجمات واتفقنا على الاتصال المفتوح بين استخباراتنا❗️

— حامد العلي (@Hamed_Alali) 16 июля 2018 г.

6. Самое важное, что было согласовано двумя преступниками — Путиным и Трампом — это противодействие злой исламской угрозе, защита мира от нее, обеспечение безопасного убежища для сирийцев и активизация соглашения о разъединении между сионистскими и нусровскими (« Джебхат ан-Нусра », запрещена в РФ — прим. ред.) формированиями. — Халиль Микдад, сирийский писатель и политолог

أهم ما اتفق عليه المجرمان بوتين وترامب هو التصدي لخطر الإسلاميين الشيطاني وحماية العالم منه وتأمين ملجأ آمن للسوريين وتفعيل إتفاق فصل القوات بين الكيانين الصهيوني والنصيري.

— خليل المقداد (@Kalmuqdad) 16 июля 2018 г.

7. Похоже, что после саммита Путина и Трампа, американцы используют метафору «бросил под автобус», говоря о том, как Трамп отказался от своего разведывательного ведомства, считая его своим соперником. — Джамаль Хашогги, колумнист в «Вашингтон пост»

اكثر مثل استخدمه الأمريكان بعد مؤتمر ترامب بوتين الصحفي " ألقى به أسفل الأتوبيس " مشيرين كيف ان ترامب تخلى عن اجهزة استخباراته وصدق من يفترض انه خصم بلاده! pic.twitter.com/FapEnB6EF2

— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) 16 июля 2018 г.

8. В Тель-Авиве празднуют саммит Трампа-Путина: они были хозяевами встречи и элементом итогового решения. В США кричат, протестуют и сомневаются, что у Путина есть что-то, что может заинтересовать Трампа (заявление лидера демократов в Сенате). Путин — победитель этой встречи, еще и получил признание со стороны США. — Ясер Заатари, палестинский журналист

في تل أبيب يحتفلون بقمة (ترامب— بوتين)، فقد كانوا سادة اللقاء وعنصر الإجماع فيه. وفي الولايات المتحدة يصرخون محتجين، ومشككين بامتلاك بوتين لشيء يبتز به ترامب (تصريح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ). بوتين رابح أيضا من اللقاء، فقد حصل على اعتراف بحضوره كند للولايات المتحدة.

— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) 17 июля 2018 г.

9. На пресс-конференции Путин не забыл упомянуть «безопасность Израиля». Это тот человек, которого некоторые называют «Абу Али Путин». — Асад Абу Халиль, профессор Калифорнийского государственного университета

في المؤتمر الصحافي المُشترك اليوم, لم ينسَ بوتين إن يذكر «أمن إسرائيل». هذا نفس الرجل الذي يكنيه البعض ب"بو علي بوتين".

— asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) 16 июля 2018 г.

10. Журналист спросил Трампа о ситуации в Сирии, он ответил, что мы вместе с русскими работаем над тем, чтобы защитить Израиль. Путин сказал, что соглашение между Израилем и Сирией 1974 года должно быть обновлено. Сейчас основное уравнение заключается в поиске безопасности Израиля. Это лучше, чем режим Асада. Потребовалось набраться 40 лет опыта. — Ваэль Тамими, ведущий на египетском телеканале «Аль-Араби»

يسأل صحفي ترامب عن الحل في سوريا فيقول له نحن والروس نعمل على حماية إسرائيل، ويقول بوتين قبله إنه يجب إعادة العمل باتفاقية 1974بين سوريا وإسرائيل. صارت المعضلة الآن البحث عن أمن إسرائيل…وطبعاً من أفضل من نظام الأسد ليقوم بذلك. خبرة 40 عاماً

— Wael Tamimi (@WaelTamimi) 16 июля 2018 г.