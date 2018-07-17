Новые остановочные комплексы в сентябре начнут монтировать в Вологде

На каждой остановке разместятся один или два павильона с продуктовыми и непродовольственными товарами. Уже завершились аукционы по 10 объектам, торги еще по 11 участкам пройдут в ближайшее время. Все павильоны будут оформлены в новом вологодском стиле.

Напомним, десять существующих остановочных комплексов в разных районах города демонтировали по решению суда. Предприниматели задерживали выплату арендных платежей, в некоторых ларьках продавали алкоголь с нарушением законодательных норм.

Владимир Захаров. «Новые остановочные комплексы начнут строить в сентябре. Их будет 10 штук — крытые, с сиденьями для вологжан. Еще по 11 земельным участкам идет оценка стоимости размещения. Объекты будут построены на основании договоров размещения НТО, т. е. предпринимателям предоставят право пользования территорией», — прокомментировал консультант отдела торговли Департамента экономического развития Вологды

В областной столице уже появилось порядка 10 «фруктовых» павильонов, оформленных в новом стиле Вологды. Всего их будет 30 с различными видами товаров. Мини-рынок нового формата построили на ул. Карла Маркса, 117. В 15 стилизованных ларьках будут продавать овощи, воду, хлеб.

В этом году городские власти провели масштабную «чистку». Более 100 незаконно работающих уличных ларьков были снесены. Всего на территории города легально можно вести работу на 500 участках, добросовестные предприниматели пользуются льготами.