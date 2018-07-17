Удар ножом в ягодицу стал причиной смерти жителя Советского района

В отношении 41-летнего жителя рабочего поселка Степное Советского района Саратовской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

15 июля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился у своего гаража. К нему подошла кампания таких же пьяных людей, где присутствовал 31-летний потерпевший. Между ним и будущим убийцей возник малозначительный конфликт. Хозяин гаража вытащил из него нож, нанес сопернику удар в левую ягодицу, а затем скрылся.

Пострадавший был госпитализирован, однако ввиду большой потери крови скончался. Вскоре убийцу задержали, он указал на спрятанное орудие преступление и дал признательные показания.

«В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщает следственное управление Саратовской области.