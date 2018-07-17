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Удар ножом в ягодицу стал причиной смерти жителя Советского района
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Удар ножом в ягодицу стал причиной смерти жителя Советского района 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
В отношении 41-летнего жителя рабочего поселка Степное Советского района Саратовской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
15 июля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился у своего гаража. К нему подошла кампания таких же пьяных людей, где присутствовал 31-летний потерпевший. Между ним и будущим убийцей возник малозначительный конфликт. Хозяин гаража вытащил из него нож, нанес сопернику удар в левую ягодицу, а затем скрылся.
Пострадавший был госпитализирован, однако ввиду большой потери крови скончался. Вскоре убийцу задержали, он указал на спрятанное орудие преступление и дал признательные показания.
«В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщает следственное управление Саратовской области.
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