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С начала года порядка 500 человек пожелали приобрести «вторичку» через аукционы
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С начала года порядка 500 человек пожелали приобрести «вторичку» через аукционы 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
Растет спрос на вторичное жилье от «Моссоцгарантии». Около 500 человек претендовали на покупку квартиры через аукцион с начала 2018 года, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«С начала года 474 физических лица заявили о своём желании приобрести через аукционы квартиры, находящиеся в хозяйственном ведении ГУП «Моссоцгарантия». В настоящее время на торгах реализовано уже 85 лотов, то есть в среднем на каждую квартиру претендует 5-6 желающих. Процедура понятна участникам торгов и не вызывает сложностей. В качестве приобретателей в основном физические лица, они доверяют открытым торгам и считают большим преимуществом прямую покупку у города без посредников», — сообщил Дёгтев.
Средняя итоговая стоимость одного квадратного метра составляет 156,3 тысячи рублей, что на 15 процентов ниже средней стоимости на вторичном рынке столицы (184,6 тысячи рублей за 1 квадратный метр по данным РБК).
В настоящее время на аукционах от ГУП «Моссоцгарантия» выставлены 11 квартир в восьми округах Москвы, четыре из которых расположены на Юго-Западе города. Прием заявок на участие в аукционах проводится до 19 июля.
Порядка 120 квартир от ГУП «Моссоцгарантия» планируется реализовать на торгах до конца 2018 года. Ознакомиться с перечнем квартир, комнат и долей, находящихся в собственности города можно на Инвестиционном портале в разделе «Продажа квартир».
Получить подробную информацию по участию в электронных торгах можно в службе «Инвестиционный консультант» по телефону: 8 (499) 652 60 25.
Все выставленное на торги жилье находится в хозяйственном ведении ГУП города Москвы «Московская социальная гарантия», которое осуществляет дополнительную социальную поддержку и защиту, социально — бытовую, медицинскую и финансовую помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам в обмен на добровольную передачу ими жилой площади в собственность города.
Принять участие в аукционе может любое физическое лицо. При оплате можно использовать ипотечный кредит или материнский капитал.
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