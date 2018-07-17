Акция по раздельному сбору мусора пройдет в парках Люберец 21 июля

В парках подмосковных Люберец 21 июля состоится традиционная экоакция по раздельному сбору мусора, сообщает РИАМО

"Двадцать первого июля в Люберецких парках культуры и отдыха — Центральном и «Наташинские пруды» состоится ежемесячная экологическая акция «РазДельный сбор». В ее рамках можно сдать на переработку сортированный мусор. Вдохновляйтесь и вдохновляйте ваших близких на экологичный образ жизни", — говорится в сообщении.

Акция пройдет с 12:00 до 15:00. В парке «Наташинские пруды» акция состоится недалеко от входа со стороны улицы Шевлякова. В Центральном парке волонтеры ждут участников возле входа в парк со стороны Октябрьского проспекта. Участвовать могут все желающие.

На переработку жители могут принести пластик (разнообразная тара и упаковка, переработке подлежат изделия под номерами маркировки: 1, 2, 4, 5 и 6), чистые пакеты без маркировки, макулатуру, стекло, металл, электробытовой хлам. Не участвуют в акции батарейки, градусники, ртутные лампы, ветошь, твердый пластик без маркировки, любой пластик с маркировкой 3 и 7.