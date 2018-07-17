Между кнутом и пряником: российские миллионеры возвращают деньги на родину

Российская кампания по деофшоризации, развернувшаяся в последние годы, оказалась на редкость последовательной и логичной. Принятие законодательства о контролируемых иностранных компаниях (КИК), присоединение к автоматическому обмену информацией, две волны амнистии капиталов — сочетание политики «кнута и пряника» постепенно дает свои результаты.

Наиболее ярким примером того, как государство стимулирует своих граждан возвращать капиталы на родину, является амнистия капиталов — программа по добровольному декларированию иностранных компаний и зарубежных счетов, в том числе контролируемых через номиналов. Амнистия капиталов второй волны, начавшаяся в 2018 году, оказалась куда популярнее предшествующего ей этапа 2015-2016 годов. Безусловно, остается ряд клиентов, которые продолжают верить в то, что несовершенство законодательства, отсутствие практики и ряд других факторов помогут им еще какое то время оставаться в тени. Но на фоне того, как рушится привычный и понятный порядок работы с зарубежными банками, повсеместно «закручиваются гайки», ужесточается комплаенс, амнистия капиталов начинает казаться интересной, даже для тех, кто раньше не рассматривал этот инструмент.

Многие владельцы зарубежных активов упорно сопротивлялись раскрытию, придумывали различные аргументы и отговорки, пытались всеми способами скрыть информацию, но в конечном счете материальный фактор сыграл свою роль. И даже отъявленные «оптимизаторы» не смогли удержаться от соблазна убить сразу двух зайцев: «обелить» капиталы, не заплатив с них ни копейки налогов в российский бюджет.

Рост интереса подтверждают и налоговые и финансовые консультанты. Многие компании уже не первый год загружены заказами по подготовке спецдеклараций и ликвидации иностранных компаний, распределением активов и последующим заявлением налоговой льготы. Наличие в законе не очень четко урегулированных положений, а также отсутствие устоявшейся практики способствует тому, что клиенты предпочитают обратиться к нескольким компаниям, прежде, чем принять решение.

Одним из наиболее спорных вопросов, который вызывает дискуссии у профессионалов, является, среди прочего, форма предоставления документов, содержащих данные о ликвидируемой компании. Юристы, придерживающиеся консервативной позиции, советуют своим доверителям готовить все по максимуму: финансовую отчетность, заверенную аудитором, оценку активов и иные документы, которые могли бы подтвердить их стоимость на момент передачи от компании акционеру в рамках ликвидации.

Помимо этого, существует ряд уязвимых мест, которые консультанты зачастую оставляют без должного внимания. Например, важно правильно прекратить договор с номинальным акционером в случае владения компанией через траст, чтобы избежать налогов. Также следует внимательно относиться к подготовке комплекта документов как по ликвидации, так и по заявлению льготы: на практике бывает, что он оказывается неполным, нарушена последовательность действий, документы подписаны не теми лицами.

Сложности могут возникнуть и при ликвидации иностранной компании, которая выполняла роль «прослойки» — владела долями в капитале российской организации. Сделку по переходу прав может просто отказаться заверять нотариус. Действительно, известно множество случаев отказа по причине отсутствия должного опыта и элементарного нежелания глубоко разбираться в незнакомом вопросе.

Несмотря на значительный рост интереса к амнистии, клиенты, проявляют осторожность и предварительно оценивают риски. Многие предпочитают задекларировать только часть зарубежных активов, а часть оставить нераскрытой. Зачастую в первую очередь клиенты предпочитают избавляться от офшоров, компаний-прослоек, не имеющих экономического смысла.

Амнистия востребована в том числе состоятельными клиентами-хайнетами, которые испытывают нажим со стороны западноевропейских банков в отношении налогового комплаенса. Находящиеся под давлением местных регуляторов, банки запрашивают у клиентов все больше и больше документов, в том числе, подтверждающих соблюдение налогового законодательства в стране резидентства, а также показывающих источник происхождения денежных средств. Но не стоит надеяться, что амнистия может стать панацеей и снять все вопросы банка. Вероятно, она снимет блок вопросов по налоговому комплаенсу, но в части происхождения и легальности денежных средств клиенту придется искать другие способы.

Важным вопросом для клиентов, решивших воспользоваться инструментом амнистии, является выбор налоговой инспекции , в которую будет подаваться специальная декларация. И особенно актуален этот вопрос для состоятельных клиентов. Ведь если суммы с большим количеством нулей в одной из столичных налоговых мало кого удивят, то в регионах они обязательно вызовут повышенный интерес и пристальное внимание.

Основное опасение, несмотря на положительный опыт предыдущей волны амнистии, заключается в том, будут ли по ее результатам какие-либо разбирательства: повлечет ли она проверки, нужно ли будет объяснять происхождение дохода, насколько глубоко будут «копать» налоговики. Тот факт, что первая амнистия, насколько это известно, пока не повлекла таких последствий, не исключает вероятности того, что все еще впереди. Поэтому идти в амнистию или нет — каждый решает сам для себя.

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