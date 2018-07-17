В Италии арестовали более 30 представителей цыганского преступного клана

Они обвиняются в контрабанде наркотиков, вымогательствах и ростовщичестве, совершенных «мафиозным методом», который в итальянском уголовном праве является отягчающим обстоятельством. В связи с нынешней операцией итальянские СМИ отмечают, что этот метод впервые применен для вынесения обвинения влиятельному цыганскому клану, действующему в столичной области Лацио.

Аресты произведены в итальянской столице, а также в южных провинциях Козенца и Реджо-ди-Калабрия. В числе арестованных один из боссов клана Джузеппе Казамоника, год назад вышедший из тюрьмы, где отбывал срок за наркотики. Его называют одним из четырех криминальных «царей» Рима.

Мафиозный клан Казамоника с 1970-х годов полностью контролирует всю криминальную деятельность в юго-восточных районах Рима. Позднее в зону его влияния вошла вся зона так называемых «римских замков», а также приморское побережье близ итальянской столицы. Вначале члены клана промышляли в основном торговлей наркотиками и рэкетом, но потом переключились на отмывание денег, сколотив на этом капитал в размере нескольких сотен миллионов евро.

В августе 2015 года в Риме с необычайной помпой состоялись похороны 65-летнего мафиози Витторио Казамоники. Траурная церемония состоялась в римской церкви Сан Джованни Боско, куда гроб с телом покойного мафиози был доставлен на старинной карете, запряженной шестеркой лошадей с черными плюмажами. Туда же под звуки музыки из знаменитого фильма «Крестный отец» подъехала колонна лимузинов с траурными венками на крышах, из окон которых на улицу летели красные розы. Сам храм по случаю похорон был украшен изображениями босса в белом костюме с надписью «Витторио Казамоника — царь Рима». Кроме того, над главным входом в церковь был укреплен транспарант «Ты завоевал Рим, теперь ты завоюешь рай». Гроб был внесен в храм под бурные аплодисменты сотен собравшихся, а вынесен из него под мелодию из другой культовой картины «2001 год: Космическая одиссея». Затем на черном роллс-ройсе Казамоника отправился в последний путь. Торжественные проводы босса столичной мафии в лучших традициях современных шоу завершились дождем из алых лепестков, которые разбрасывались с вертолета.