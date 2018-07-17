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Марш немецких пленных в Москве 17 июля 1944 года. Архивные кадры
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Марш немецких пленных в Москве 17 июля 1944 года. Архивные кадры 

РИА Новости 2 часа назад
Марш немецких пленных состоялся 17 июля 1944 года. Смотрите на архивных кадрах, как по улицам Москвы прошли 42 000 немецких солдат и офицеров.
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