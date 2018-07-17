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Из КоАП исключат ряд полномочий судей и полицейских
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Из КоАП исключат ряд полномочий судей и полицейских 

Legal.Report 2 часа назад
МВД России предлагает убрать из КоАП РФ нормы, связанные с административной ответственностью за нелегальный бизнес по отправке рабочей силы за рубеж.
Как отмечают в МВД, в настоящее время оказание услуг по трудоустройству россиян за пределами страны исключены из перечня лицензируемых видов деятельности. В связи с этим предлагается признать утратившей силу статью 18.13 КоАП «Незаконная деятельность по трудоустройству граждан Российской Федерации за границей».
Поправки также затронут статьи 23.1 «Судьи» и 28.3 «Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях». Из них будут исключены положения, касающиеся полномочий судей по рассмотрению дел об административных правонарушениях по статье 18.13 КоАП, а также полномочий полицейских по составлению административных протоколов за данные правонарушения.
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