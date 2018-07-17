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ФСК ЕЭС и «Ростелеком» заключили cоглашение о стратегическом сотрудничестве
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ФСК ЕЭС и «Ростелеком» заключили cоглашение о стратегическом сотрудничестве 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Компании ФСК ЕЭС и «Ростелеком» договорились о взаимном предоставлении принадлежащей им инфраструктуры для размещения волоконно-оптических кабелей и средств связи, а также о разработке инновационных решений с учетом компетенций, имеющихся у научно-технического центра ФСК ЕЭС (НТЦ ФСК ЕЭС) и проектного института «Гипросвязь» (входит в «Ростелеком»). Кроме того, соглашение предусматривает предоставление ФСК ЕЭС услуг связи на базе телекоммуникационной инфраструктуры «Ростелекома».
Развитие систем связи позволяет ФСК ЕЭС повысить эффективность передачи корпоративной и технологической информации. Это необходимо, в том числе, для дальнейшего успешного внедрения решений цифровой подстанции и телеуправления. Компания активно развивает собственную сеть цифровой связи, в основном построенную с использованием волоконно-оптических линий (ВОЛС), размещенных на воздушных линиях электропередачи. Цифровыми каналами связи охвачено около 84% объектов магистрального электросетевого комплекса. Протяженность ВОЛС ФСК ЕЭС составляет 73,6 тыс. км, к 2025 году ее планируется увеличить до 105 тыс. км.
Пропускная способность линий оставляет возможность для их коммерческой эксплуатации в интересах третьих лиц — около 15% ВОЛС ФСК ЕЭС используется телекоммуникационными организациями. «Ростелеком» арендует 3,75 тыс. км линий. Это позволяет компании повысить надежность работы телекоммуникационных систем за счет создания резервирующих схем, увеличить доступность и спектр оказываемых услуг.
С 2006 года «Ростелеком» сотрудничает с дочерней компанией ФСК ЕЭС — «МУС Энергетики» (представлена на рынке под брендом «ЕЭСТелеком»). Одно из основных направлений ее работы — развитие цифровых систем связи. В настоящее время «Ростелеком» является крупнейшим после ФСК ЕЭС партнером «МУС Энергетики» (доля во внешней выручке — 39%).
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