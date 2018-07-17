Власти Воронежа займутся реновацией пруда в Ботаническом саду ВГУ

Исторический водоем на территории Ботанического сада ВГУ планируют восстановить, об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии.

Как рассказали специалисты специализированной проектной организации, на сегодняшний день водоем находится в печальном состоянии. Его берега заросли деревьями и кустами, на дне пруда — толстый слой ила, а ложе захламлено стволами упавших деревьев и бытовым мусором.

Специалисты оценят стоимость работ по реновации пруда и благоустройству прибрежной зоны, чтобы впоследствии говорить о возможном финансировании проекта за счет средств областного бюджета. Также чиновники совместно с ВГУ планируют выделить деньги на благоустройство и озеленение территории Ботанического сада.