Невыплата зарплаты обошлась работодателю Озерска в 200 тысяч рублей

Акционер и директор АО «Завод „АтомСпецМаш“ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 145.1 УК РФ — невыплата заработной платы — и оштрафован на 200 тысяч рублей. Следствием установлено, что в течение 2015-2017 годов обвиняемый не выплатил заработную плату 23 работникам предприятия. Просроченная и текущая задолженность перед рабочими превысила пять миллионов 479 тысяч рублей. При этом у обвиняемого имелась реальная возможность выплатить заработную плату людям, так как через расчетные счета предприятия проходили значительные суммы в рублях и валюте, производились расчеты с поставщиками, выплачивались проценты за пользование заемными средствами.

Даже в период следствия обвиняемый в добровольном порядке не погасил имеющуюся задолженности перед работниками. Поэтому следователь по уголовному делу арестовал имущество АО „Завод „АтомСпецМаш“ на сумму более 28 миллионов рублей

По приговору Мирового судьи Судебного участка № 2 Озерска акционер и директор АО „Завод „АтомСпецМаш“ рассчитался с работниками и заплатил штраф в 200 тысяч рублей, получив также судимость за умышленное преступление.