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Невыплата зарплаты обошлась работодателю Озерска в 200 тысяч рублей
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Невыплата зарплаты обошлась работодателю Озерска в 200 тысяч рублей 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В закрытом городе Озерск вынесен приговор по резонансному уголовному делу в отношении директора предприятия, не выплатившего заработную плату 23 работникам в сумме пяти миллионов 479 тысяч рублей, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области.
Акционер и директор АО «Завод „АтомСпецМаш“ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 145.1 УК РФ — невыплата заработной платы — и оштрафован на 200 тысяч рублей. Следствием установлено, что в течение 2015-2017 годов обвиняемый не выплатил заработную плату 23 работникам предприятия. Просроченная и текущая задолженность перед рабочими превысила пять миллионов 479 тысяч рублей. При этом у обвиняемого имелась реальная возможность выплатить заработную плату людям, так как через расчетные счета предприятия проходили значительные суммы в рублях и валюте, производились расчеты с поставщиками, выплачивались проценты за пользование заемными средствами.
Даже в период следствия обвиняемый в добровольном порядке не погасил имеющуюся задолженности перед работниками. Поэтому следователь по уголовному делу арестовал имущество АО „Завод „АтомСпецМаш“ на сумму более 28 миллионов рублей
По приговору Мирового судьи Судебного участка № 2 Озерска акционер и директор АО „Завод „АтомСпецМаш“ рассчитался с работниками и заплатил штраф в 200 тысяч рублей, получив также судимость за умышленное преступление.
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