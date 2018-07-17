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Беларусь и Россия создают молодежный бизнес-инкубатор
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Беларусь и Россия создают молодежный бизнес-инкубатор 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
«Бизнес-коллайдер» для скоростного продвижения совместных научных инициатив задуман студенческой молодежью Союзного государства. Правда, сами инициаторы решили его пока именовать скромнее. По словам секретаря «Белорусского республиканского союза молодежи» Александры Гончаровой, «в ближайшее время появится положение о первом молодежном бизнес-инкубаторе двух стран!». Не исключено, допускает она, что «уже в этом году мы сможем его открыть. Он будет функционировать на базе крупных вузов Беларуси и России и позволит студентам реализовывать совместные бизнес-проекты».
Сотрудничество молодежи двух стран, по ее словам, активно развивается. Традиционными стали такие проекты, как международный межвузовский конкурс грации и артистического мастерства «Королева Весна», международный молодежный лагерь «Бе-La-Русь», фестиваль «Молодежь — за Союзное государство» в Ростове-на-Дону.
Проводятся и творческие обмены, развиваются проекты в сфере движения волонтеров. Активно начала работать Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, отметила Александра Гончарова. В свою очередь второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун рассказал о развитии молодежного сотрудничества двух стран в работе студотрядов. Например, сводный белорусско-российский отряд молодежи в спецовках будет до конца августа трудиться на площадке Белорусской АЭС. Еще один сводный студотряд, педагогического профиля, работает в детском лагере «Комсомольский» Всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае.
В Россию уже выехали двенадцать белорусских студотрядов. В ближайшее время туда отправятся еще два — в Московскую область и Санкт-Петербург на реконструкцию объектов музея-заповедника в городе Пушкино «Царское село», сообщает БЕЛТА.
Соглашение о сотрудничестве между ООО «Российские студенческие отряды» и БРСМ подписано уже пять лет назад, напоминает агентство.
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