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Псковская область дополнительно получит 12 млн рублей на обеспечение лекарствами
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Псковская область дополнительно получит 12 млн рублей на обеспечение лекарствами 

ТАСС 29 минут назад
ПСКОВ, 17 июля. /ТАСС/. Правительство РФ увеличило субвенцию для Псковской области на лекарственное обеспечение и лечебное питание до 128 млн рублей, выделив дополнительно 12 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации региона.
"Правительство увеличило субвенцию Псковской области на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и лечебным питанием для детей-инвалидов на 12 млн рублей до 128 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев", — отмечается в сообщении пресс-службы.
В администрации области также уточнили, что размер субсидии вырос в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи. «Если на 1 января в Псковской области было 12 тыс. 300 человек [нуждающихся в льготных препаратах], то в настоящее время — 13 тыс. 600 человек», — приводит пресс— служба слова директора управления фармации Псковской области Татьяны Кузьминой.
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