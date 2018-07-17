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Исследование: суды отклоняют 70% исков потребителей против банков
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Исследование: суды отклоняют 70% исков потребителей против банков 

Банки.ру 2 часа назад
Сложнее всего российским потребителям выиграть суд у банков. К такому выводу пришли эксперты юридического онлайн-сервиса Pravoved.ru, на основе анализа 200 тыс. судебных решений о спорах по защите прав потребителей за последние пять лет.
Банковская сфера входит в топ-5 по наибольшему количеству судебных дел по вопросам защиты прав потребителей: против банков и кредитных организаций подается 12% всех рассматриваемых в судах исков потребителей.
«Одна из самых популярных проблем, с которой потребители обращаются с исками к банкам — предоставление недостоверной или недостаточной информации о кредите, — поясняют эксперты Pravoved.ru. — Также потребители требуют от суда расторгнуть их кредитные договоры, зачастую, не имея на то весомой причины. Часть дел связана с задержками переводов средств, ошибками банкоматов, отказами банков выдавать выписки по счетам и копии документов».
При этом вероятность выиграть спор с банком самая низкая в сравнении с другими сферами — в 70% случаев суд полностью отклоняет требования клиентов.
Лидер по количеству судебных споров с потребителями — Сбербанк. 16% от всех рассмотренных в судах исков к банкам приходится на эту компанию. Доля судебных решений в отношении остальных банков меньше почти в три раза.
Сложнее всего потребителям судиться с Тинькофф Банком и «Русским Стандартом», у которых более 90% выигранных дел. Сбербанк выигрывает около 70% исков. ОТП Банк и Альфа-Банк выигрывают 63% и 58% исков соответственно.
«Высокий процент отказов суда потребителям в банковской сфере связан с тем, что клиенты не всегда могут четко сформулировать свои требования, допускают ошибки в паспортных данных, адресах при направлении претензий в банки. В таких случаях компания не может установить, что их клиент и тот, кто написал претензию, — это один человек, поэтому претензия может остаться без рассмотрения. В связи с этим не стоит пренебрегать квалифицированной помощью юристов, это увеличит вероятность положительного решения и сэкономит время», — комментируют эксперты Pravoved.ru.
При этом не все клиенты согласны с мнением суда. По статистике, 16% решений, которые выносят суды первой инстанции (районные и городские суды) обжалуются в вышестоящих инстанциях. Чаще всего потребители подают апелляции в отношении банка «Траст» — 24% решений оспариваются. Реже всего обжалуются решения в спорах с Хоум Кредит Банком и «Русским Стандартом».
Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru
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