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Китайское предприятие откроет производство грибов шиитаке на территории Беларуси
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Китайское предприятие откроет производство грибов шиитаке на территории Беларуси 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Минск, 17 июля /Синьхуа/ — Производство грибов шиитаке совместно с КНР организуют в Кричевском районе в Беларуси, рассказали в райисполкоме.
Данный инвестпроект намерено осуществить китайское ООО «Инфэн». Идея создания китайского предприятия в Кричевском районе родилась из глобальной концепции «Пояс и путь». Могилевский облисполкомом и компания «Инфэн» подписали договор о реализации инвестпроекта в Кричевском районе, где действуют преференции, направленные на развитие юго-восточного региона Могилевской области. Пакеты с мицелием для выращивания грибов шиитаке будут доставлять из Китая. Каждый пакет с мицелием дает по четыре урожая. В перспективе мицелий грибов будут выращивать на предприятии.
В ходе реализации инвестпроекта планируется создать около 80 рабочих мест. —0—
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