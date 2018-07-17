Китайское предприятие откроет производство грибов шиитаке на территории Беларуси

Минск , 17 июля / Синьхуа / — Производство грибов шиитаке совместно с КНР организуют в Кричевском районе в Беларуси , рассказали в райисполкоме.

Данный инвестпроект намерено осуществить китайское ООО «Инфэн». Идея создания китайского предприятия в Кричевском районе родилась из глобальной концепции «Пояс и путь». Могилевский облисполкомом и компания «Инфэн» подписали договор о реализации инвестпроекта в Кричевском районе, где действуют преференции, направленные на развитие юго-восточного региона Могилевской области. Пакеты с мицелием для выращивания грибов шиитаке будут доставлять из Китая. Каждый пакет с мицелием дает по четыре урожая. В перспективе мицелий грибов будут выращивать на предприятии.

В ходе реализации инвестпроекта планируется создать около 80 рабочих мест. —0—