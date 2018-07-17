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Открытие завода «Кнауф» в Чапаевске намечено на 1 октября
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Открытие завода «Кнауф» в Чапаевске намечено на 1 октября 

Волга Ньюс 2 часа назад
По данным областного минэкономразвития, объем инвестиций «Кнауф» в создание предприятия в Чапаевске превысил 1,7 млрд рублей. В настоящее время на предприятии создано 32 новых рабочих места, после открытия их количество доведут до 60. Завод в Чапаевске станет 15-м по счету предприятием компании в России.
Завод включает в себя цех изготовления сухих гипсовых смесей, установки для производства гипсового вяжущего и вспученного перлита, открытый склад для хранения гипсового камня и склад компонентов и готовой продукции. Также будет запущено производство грунтовок, открытие которого изначально не входило в планы компании. Производительность завода позволит выпускать ежегодно 250 тыс. тонн гипсового вяжущего и 130 тыс. тонн сухих гипсовых смесей.
Как отмечают в ведомстве, реализация проекта позволит обеспечить рынок Приволжского федерального округа высококачественными, высокотехнологичными материалами местного производства, что позволит повысить культуру строительства и качество жилья, а соответственно, и общий уровень жизни населения.
В администрации Чапаевска отметили, что предприятие «Кнауф» не сможет стать резидентом территории опережающего развития «Чапаевск», поскольку это право распространяется только на вновь создаваемые производства. Вместе с тем инвестор получает преференции в рамках соглашения с областным правительством.
"Кнауф" является якорным резидентом индустриального парка «Чапаевск». Участок земли площадью 17 га, который выделен компании в индустриальном парке, дает возможность в будущем создать дополнительные производства, и уже они смогут получить статус резидента ТОР.
Как сообщают в пресс-службе компании, «Кнауф» имеет далекоидущие планы — при благоприятной конъюнктуре рынка в Чапаевске планируется построить еще завод по производству гипсокартонных листов.
Группа КНАУФ — международная компания, с 1993 года осуществляющая инвестиционную и предпринимательскую деятельность в России и странах СНГ, является одним из крупнейших в мире производителей стройматериалов.
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