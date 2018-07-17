«Нет сил». На Урале паломники прошли крестный ход в память о Царской семье

На Урале паломники прошли крестным ходом в память о 100-летии со дня расстрела царской семьи Николая II . За почти четыре часа мероприятия верующие успели раскачать Бебелевский мост, порассуждать о гибели Царской семьи и принять участие в литургии, проводимой патриархом Московским и всея Руси Кириллом, об этом сообщает URAL.AIF.RU.

Литургия. Начало

Мероприятие, проводимое в рамках Царских дней, началось с божественной литургии в 23.30 часов. Возглавить торжественную церемонию предстояло патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, поэтому огромное количество верующих пришло на площадку перед Храмом-на-Крови. Правда, чтобы попасть внутрь, нужно было пройти традиционный досмотр с помощью электронных рамок. При этом некоторые из верующих, как оказалось, принципиально не хотели проходить через рамки металлодетектора. Так, с площадки выходили две женщины, которые попросили правоохранителей специально для них ненадолго приоткрыть железное ограждение, чтобы выпустить их наружу. Схватив подругу за руку и потянув ее за собой вперед, одна из женщин отметила: «Ирина, пойдем здесь. Никогда не ходи через эти ворота, там же облучение!».

На входе удивляло то, что внутрь стремились попасть самые разные люди: это и паломники в возрасте, простые горожане, которые, очевидно, пришли на площадь увидеть литургию и патриарха, молодые девушки и парни и даже те, кто, на первый взгляд, к вере относится скептически.

В результате уже к полуночи площадь перед Храмом-на-Крови оказалась заполнена почти по максимуму, а в общем-то широкая улица Царская, как выяснилось, оказалась неспособна вместить всех желающих. Поэтому некоторые паломники размещались на газоне за ограждением возле дороги. Некоторые из них, по всей видимости, уже готовились к продолжительному крестному ходу, так как разложили на траве вещи и сами улеглись на пледах и туристических ковриках, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Стоять в толпе прямо напротив сцены было практически невозможно. Люди стояли буквально друг у друга на ногах. При этом с разных сторон то и дело слышались неодобрительные возгласы в сторону людей, пытающихся протиснуться вперед. К тому же обстановка стала накаляться после того, как вперед вышла группа верующих с хоругвями. Как оказалось, знамена мешали некоторым гостям наблюдать за происходящим на сцене. Убрать развернутые символы просили люди с разных сторон, а некоторые из старушек даже начали причитать: «Господи, вразуми их». В результате одна из женщин, не выдержав такой ситуации, сумела протиснуться вглубь и убедить паломников свернуть хоругви. Однако на этом острые моменты не закончились. Женщине, которая пыталась выйти из толпы, вдруг стало плохо. Какое-то время она могла стоять на ногах, но потом ее резко подкосило. Стоящие рядом прохожие сразу же кинулись на помощь, попытавшись поднять паломницу. Однако сделать это с первого раза не удалось, поэтому женщину положили на землю. С дальних рядов послышались крики: «Воды! Ее надо полить святой водой». В итоге святую воду удалось где-то раздобыть, спустя пару минут женщину вновь поставили на ноги и помогли ей выйти из толпы. Все это произошло еще в первые минуты церемонии, когда патриарх Московский и всея Руси Кирилл только вышел на сцену. После его молитвы зазвучал колокольный звон, торжественный и завораживающий. В этот момент среди собравшихся воцарилась тишина, паломники как будто замерли на мгновение. Движение можно было заметить только возле фонарных столбов, где кружились бабочки под лучами света.

Завершилась литургия торжественной речью предстоятеля русской православной церкви Патриарх Кирилл вновь вспомнил о страшных событиях, произошедших в 1918 году в доме Ипатьева. «Преступление, которое было совершено, не может быть случайным. За ним есть коллективная вина всего русского народа. В исторической жизни святой Руси был поворот, который завел людей в тяжелый и страшный тупик. Страна была покрыта храмами и монастырями, большинство людей были крещеными, а храмы — заполнены людьми. Почему тогда убийцы спустили курок, ни капли не содрогаясь от того, что совершали? Трагедия в Ипатьевском доме привела к трагедии в жизни людей, которая постепенно, но неуклонно стала приводить к отступлению от Бога, потере духовной связи с церковью», — заявил патриарх Кирилл.

Крестный ход. Томительное ожидание и публика

Крестный ход в память о царской семье Николая II должен был начаться сразу после божественной литургии. Церемония закончилась около 3 часов, в это время пул вооруженных фотоаппаратами и видеокамерами журналистов уже ждал паломников на площади 1905 года. Спустя почти 20 минут томительного ожидания колонна появилась со стороны улицы Толмачева. Впереди крестного хода медленно ехали полицейские машины, реанимация и несколько автомобилей представительского класса. Следом шли паломники, которые несли в руках хоругви. Дальше за ними подтянулась вся многотысячная толпа. По подсчетам Екатеринбургской епархии, численность участников крестного хода превысила сто тысяч человек. Среди них были российские и иностранные паломники, взрослые и дети, казаки, представители церкви и даже первые лица региона: губернатор Евгений Куйвашев , полпред УрФО Николай Цуканов . Вместе с ними в колонне двигался и сам патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Буквально через 10 минут после того, как шествие пересекло площадь 1905 года, автобус с журналистами выдвинулся на другую точку — в район улицы Татищева. Правда, оказалось, что колонна за это время успела пройти достаточно большое расстояние, поэтому, когда на место прибыли представители ряда СМИ, до начала крестного хода добраться оказалось весьма проблематично.

К тому же, неудивительно, что застать начало колонны не удалось: паломники, по крайней мере те, кто шел в самом начале крестного хода, двигались очень быстро. Происходящее напоминало, скорее, очень интенсивную тренировку, а не медленное и спокойное шествие, направленное на размышления о духовных вещах. При этом верующие успевали запевать «Господи, Иисусе Христе , Сыне Божий, помилуй нас». Эта молитва рефреном протянулась через все время, в которое проходил крестный ход. Строчку повторяли в разных частях колонны. Иногда кто-то один начинал запевать ее тихим и робким голосом, вслед за ним все больше голосов откликались и тоже начинали повторять строчку, в итоге все это выливалось в стройный хор голосов.

Всех паломников, шедших в колонне, условно можно было разделить на два лагеря. Одни из них запевали молитвы, несли на шее или в руках иконы, идя рядом с такими, можно было почувствовать, что крестный ход — особое событие, наделенное божественным смыслом. Однако были и те, для кого мероприятие напоминало, скорее, развлечение, особенно это касалось молодых людей. Некоторые из девушек-участниц во время шествия громко смеялись, а другие — делали селфи или просили подруг снять для них концептуальную фотографию.

Первые испытания

Первые испытания паломников ждали уже на Бебелевском мосту. Чтобы попасть на улицу Техническую, участникам крестного хода пришлось перелезать через высокие ограждения, установленные на проезжей части. Сделать это самостоятельно не всем было под силу, поэтому верующим пришлось помогать друг другу.

По сравнению с этим следующее испытание оказалось по-настоящему головокружительным. После того, как на мост вышла многочисленная толпа, он начал раскачиваться. Многих это испугало, поэтому паломники спешили поскорее преодолеть этот участок пути. Мост раскачивался достаточно сильно, из-за этого порой даже казалось, будто земля уходит из-под ног. Однако, к счастью, несчастных случаев удалось избежать.

На середине пути паломники начали постепенно сбавлять темп, многие останавливались на обочинах, чтобы отдохнуть, заклеить мазоли и волдыри на ногах пластырем или выпить воды, тем более, что на нескольких участках пути бесплатно раздавали бутылки с водой.

Добираться до поселка Шувакиш пришлось через лес, правда, облегчала участь достаточно ровная дорога. Тем не менее, некоторые из участников крестного хода начали жаловаться на усталость. Так, паломница Наталья призналась, что на тот момент у нее уже просто «отваливались» ноги. Она выразила надежду, что домой сможет уехать на бесплатном автобусе, так как сил на то, чтобы возвращаться обратно пешком, практически не осталось. Вместе с тем, женщина рассказала, что в начале колонны идти оказалось проще: «Вместе со всеми впереди идти гораздо легче, там все двигаются интенсивнее».

Вместе с тем усталость была заметна и по тому, что в колонне все реже стали звучать молитвы, а те, кто запевал их, делали это очень тихо. В основном все были молчаливы, а если и разговаривали между собой, то негромко. Так, среди участников крестного хода можно было заметить отца, который шел вместе со своим сыном лет пяти. Мальчик оказался не по годам взрослым и увлекающимся, у отца он спрашивал про царские останки и пытался узнать, где они находятся и действительно ли они подлинные. Заботливый отец поспешил заверить ребенка, что останки действительно принадлежат Царской семье: «Сегодня даже была новость об этом, в следственном комитете все подтвердили».

Среди паломников также оказалась екатеринбурженка Галина, которая привела свою 11-летнюю дочь Машу на крестный ход. По ее словам, девочке поход длинной более чем в 20 километров дался непросто: «Мне было легко, этот крестный ход я ждала несколько лет, до этого дети были маленькие, и я не могла ходить. А тут дочка ногами своими первый раз шла, до этого мы ее только в коляске возили. Конечно, ей было сложно, ноги натерла, но общий дух настолько силен, что нас это сильно поддерживает. Думаю, она немного отдохнет и тоже все переосмыслит, а сейчас у нее пока только усталость». Среди паломников, действительно, было много тех, кто взял с собой детей: грудничков, в колясках и тех, кто постарше. Тем не менее, никто не капризничал и даже не думал проявлять слабость.

Чем ближе крестный ход подходил к Ганиной Яме, тем чаще в толпе можно было слышать разговоры о царской семье Николая II. Среди них встречались и порой по-детски наивные. Так, между юношей и девушкой, которые обсуждали страшные события, произошедшие в 1918 году в доме Ипатьева, произошел такой диалог:

-Не понимаю, в чем тут подвиг? Царскую семью же просто убили. А если меня убьют, это тоже будет подвиг?!

-Если тебя убьют, то, наверное, нет. Ты же не царь.

Ганина Яма. Окончание

К урочищу Ганина Яма паломники приходят примерно к 7-7:30 утра. На подходе их встречают попрошайки: восточные женщины, которые стоят практически в нескольких метрах друг от друга, не стесняются просить у верующих деньги на помощь «больным детям».

А на площадке в этот момент на большом экране уже показывают божественную литургию. Паломников, которые наблюдают за действом, не так много. Многие из участников крестного хода хотят просто подкрепиться и отдохнуть. К этому моменту на территории уже работает бесплатная полевая кухня, правда, чтобы получить еду, придется выстоять огромную очередь.