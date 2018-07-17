Ростовчанка едва не утонула, переходя проспект Королева

Из-за дождя проспект Королева превратился в реку, причем, горную

Несколько неприятных минут пришлось пережить жительнице донской столицы, решившей прогуляться во время сильного ливня. Женщина попыталась перейти проспект Королева. Но удержаться на ногах ей не удалось, как и добраться самостоятельно до противоположной стороны проезжей части.

Вчера на Королёва 4, во время ливня, поток воды сбил женщину с ног и потащил по течению. Спасибо парням, которые бросились спасать женщину и ее вещи. Вы молодцы! Публикация от Ростов | Новости | Дороги (@rostov_roads) 16 Июл 2018 в 11:18 PDT Все дело в том, что из-за обильных дождей проспект превратился в реку, причем, горную. Сила течения была такова, что ростовчанку сбило с ног. Она упала в воду и ее потащило по асфальту. Накатывающие одна за другой волны практически накрывали женщину с головой.

— Сил встать у нее не хватило. Благо, рядом находились два парня. Они бросились спасать женщину и ее вещи, — написал в городском паблике.

В итоге все завершилось благополучно. Добровольные спасатели помогли женщине встать и перебраться на безопасное место.

Также вчера из-за осадков Сельмаш превратился в «Венецию»: до своих домов жильцы многоэтажек добирались, бредя по щиколотку в воде. А на Северном парковка около одного из торговых центров превратилась в озеро.