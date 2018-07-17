Свыше 800 килограммов «санкционной» продукции сожгла Выборгская таможня

Северо-Западное таможенное управление , сообщает об уничтожении запрещенной к ввозу продукции.

12 июля Выборгской таможней было уничтожено 13 партий запрещенной к ввозу продукции. У физических лиц была изъята рыбная, мясная и молочная продукция. Эти товары, были признаны не предназначенными для личного использования.

В высокотемпературной печи продукция была уничтожена. При этом присутствовали представители Выборгской таможни и Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры.

Выборгская таможня напоминает, что ограничения на ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия «санкционного» списка продлены до 31 декабря 2018 года.