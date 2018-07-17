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В Волгограде подвели итоги работы Фонда капремонта за первое полугодие
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В Волгограде подвели итоги работы Фонда капремонта за первое полугодие 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Попечительский совет заслушал доклад о результатах работы Регионального фонда капитального ремонта Волгоградской области.
По данным помощника члена Попечительского совета, депутата областной Думы Николая Лукьяненко, согласно плану этого года ремонт пройдет в 590 МКД. На сегодняшний день работы завершены только в 48 домах.
На 2019 год запланировано отремонтировать 282 МКД, по 199 уже подготовлена документация для проектно-сметных работ.
В настоящее время контракты подписаны на 684 дома на сумму 3,71 миллиарда рублей. Меж тем, по взносам на капитальный ремонт по Волгограду имеется задолженность, которая составляет более 1 миллиарда 57 миллионов рублей.
По словам Николая Лукьяненко, выполнение программы капитального ремонта не вызывает беспокойства. «Сегодня мы с удовлетворением отмечаем значительное повышение качества реализации краткосрочных планов на 2018 год», — отметил парламентарий.
Добавим, в этом году будут заменены 465 лифтов в 121 доме, из них 202 по плану 2018 года и 263 лифта, оставшиеся с прошлого года.
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