В Большом Гобийском заповеднике Монголии обитают 200 лошадей Пржевальского

Улан-Батор , 17 июля / Синьхуа / — В настоящее время в Монголии близ границы с Китаем в кластере «Б» Большого Гобийского заповедника, занимающем площадь в 5,3 млн га, обитают 200 лошадей Пржевальского. Об этом сегодня сообщили местные СМИ.

Руководство заповедника поставило перед собой цель увеличить поголовье этих животных до 500 голов.

По словам специалистов, общее количество вольноживущих лошадей Пржевальского в Монголии на сегодня составляет 340 особей. В природе они держатся табунами по 5-12 голов. Общее число особей в популяции пополнилось благодаря четырем кобылам, привезенным из Пражского зоопарка, отметили они. Ученые утверждают, что для спасения породы требуется не менее 400-500 особей. Однако этот вопрос невозможно решить только завозами лошадей Пржевальского из зарубежных стран.

Многие специалисты считают, что лошадь Пржевальского является единственным диким представителем настоящих лошадей. Согласно проведенным исследованиям, лошадь Пржевальского живет всего 10-15 лет. —0—