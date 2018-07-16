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Традиционный военный парад прошел во Франции
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Традиционный военный парад прошел во Франции 

ИА Regnum 16 июля 2018
Традиционный парад прошел 14 июля во Франции под знаком «братство оружия», сообщает RFI.
Японские и сингапурские войска также присутствовали. Семь представителей японских сил самообороны и семь сингапурских солдат открыли военный парад на Елисейских полях.
Всего около 4 290 военнослужащих, 220 единиц военной техники, 250 конницы приняли участие в военном параде на Елисейских полях. Не говоря уже о 64 самолетах и 30 вертолетах.
Японские силы самообороны открыли парад. «Участие в параде здесь в Париже — это возможность показать миру, что мы укрепляем наше оборонное сотрудничество с Францией. Страной, с которой Япония разделяет те же ценности и те же интересы», — заявил японский полковник.
Сингапур также стал почетным гостем парада. Сингапур является одним из основных партнеров французских ВВС в Юго-Восточной Азии. В течение 20 лет сингапурские летчики-истребители прошли подготовку на французской авиабазе «Cazaux».
Парад 14 июля продлился два часа и закончился хором французской армии и барабанной музыкой Республиканской гвардии.
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