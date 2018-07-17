Порошенко оценил группировку российских войск в Крыму

"Впервые там (в Крыму — ред.) размещена ударная авиация, новейшие ракетные и зенитные комплексы. Мы видим состав Черноморского флота России , который незаконно находится в аннексированном украинском Севастополе , усилен подводными лодками и новыми военными кораблями, вооруженными дальнобойными ракетами морского базирования", — сказал Порошенко во время рабочей поездки в Одессу, где он инспектировал ход учений Sea Breeze.

Президент Украины также заявил о «значительном усилении корабельной группировки» России в Азовском море.