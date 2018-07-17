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Порошенко оценил группировку российских войск в Крыму
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Порошенко оценил группировку российских войск в Крыму 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал наращивание группировки российских войск в Крыму, сообщает пресс-служба лидера соседнего государства.
"Впервые там (в Крыму — ред.) размещена ударная авиация, новейшие ракетные и зенитные комплексы. Мы видим состав Черноморского флота России, который незаконно находится в аннексированном украинском Севастополе, усилен подводными лодками и новыми военными кораблями, вооруженными дальнобойными ракетами морского базирования", — сказал Порошенко во время рабочей поездки в Одессу, где он инспектировал ход учений Sea Breeze.
Президент Украины также заявил о «значительном усилении корабельной группировки» России в Азовском море.
Ранее Петр Порошенко заявил, что армия России может провести «военную операцию» против украинских портов в Азовском море, в частности, Мариуполя, обвинив РФ в незаконном досмотре судов, которые идут в украинские порты через Керченский пролив. Украинский президент поручил министру обороны, начальнику Генштаба и командующему ВМС страны «принять меры» для борьбы с российскими пограничниками.
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