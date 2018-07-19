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Рост замедляется из-за процентных ставок
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Рост замедляется из-за процентных ставок 

Прайм 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Торги 18 июля фондовые индексы США провели в узком диапазоне и завершили их недалеко от максимумов дня. S&P500 вырос на 0,22%. Высокотехнологичный NASDAQ выглядел слабее других и закрылся в небольшом минусе, а вот Dow продлил серию удачных сессий до пяти. Восходящую динамику поддерживали акции финансовых и промышленных компаний, тогда как защитные сектора сдали позиции.
На фоне заявлений главы ФРС доллар продолжил укрепление к основным валютам, а в паре с евро поднялся с 1,1661 до 1,1638.
Федеральная резервная система США опубликовала «Бежевую книгу» — выходящий восемь раз в год экономический обзор, основанный на отчетах двенадцати Федеральных резервных банков. Согласно документу, экономика страны растет быстрыми темпами, но новых ресурсов для их поддержания нет ввиду отсутствия достаточного количества квалифицированной рабочей силы и роста стоимости сырьевых товаров. Инвесторы позитивно восприняли тон очередной «Бежевой книги» ФРС, что привело к повышению фондовых индексов.
Уверенность главы ФРС в необходимости повышения процентных ставок ведет к росту доходности американских казначейских облигаций и укреплению доллара. На этом фоне быстро слабеет юань, что оказывает давление на китайские фондовые индексы. Повышение процентных ставок и перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики могут немного остудить позитивный настрой инвесторов. Мы ожидаем, что в ходе торгов 19 июля S&P500 снизится на 0,2%, до 2810 пунктов.
Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и числу первичных заявок на получение пособия по безработице. Оба показателя должны служить подтверждением благополучного положения американской экономики.
Сезон отчетов продолжается. До открытия торгов свои результаты представит Philip Morris, от которой ожидается незначительный рост прибыли. После основной сессии отчитывается Microsoft, и в ее случае консенсус предполагает серьезное увеличение основного финансового показателя.
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