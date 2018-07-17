Ещё
В Волгограде вслед за «Дворцом спорта» закрыли сцену «ВолгоградЭКСПО»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17

В Волгограде вслед за «Дворцом спорта» закрыли сцену «ВолгоградЭКСПО» 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В выставочном комплексе «ВолгоградЭКСПО», который не прошел проверку МЧС и прокуратуры, запретили проводить концерты.
Прокуратура и сотрудники МЧС требуют расширить эвакуационные выходы
— Во время проверки эксперты нашли много нарушений, — уточнили в пресс — службе волгоградской областной прокуратуры. — После их устранения компании ООО «Аэробус» — собственнику помещений — разрешили проводить выставки. А вот с концертами в зале все же придется повременить. Запрет наложен из-за слишком узких эвакуационных выходов — пока в «ВолгоградЭКСПО» окончательно не устранят все нарушения, артисты не смогут выступать на этой сцене. Такое решение принято в Центральном районном суде.
В конце апреля в Волгограде закрыли Дворец спорта, который не сдал тест на «Зимнюю вишню». Проверка показала, что у сотрудников не было документов, которые подтверждают проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и плановому ремонту систем противопожарной защиты.
Из-за закрытия концертного зала артистам пришлось поменять свой гастрольный график — в конце июня разочарованные поклонницы узнали, что к ним не приедет Егор Крид. Не найдя никакой альтернативной площадки, артист извинился перед своими фанатами и перенес выступление на сентябрь. Музыкант решил выступить на сцене закрытого «ВолгоградЭКСПО». Осенью с концертами туда планируют приехать Валерий Меладзе, группа «Сплин» и хор Турецкого.
v1.ru: последние новости
Волгоградские коммунальщики готовятся всю ночь собирать грязь у стадиона Хроника большого потопа в Волгограде: фото и видео города после ливня На «Волгоград Арене» опровергли затопление помещений VIP-зоны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева127
Путина назвали «президентом Украины»180
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки326
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка67
Порошенко потребовал наказать Россию за MH1732
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение