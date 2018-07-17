В Волгограде вслед за «Дворцом спорта» закрыли сцену «ВолгоградЭКСПО» 

В выставочном комплексе «ВолгоградЭКСПО», который не прошел проверку МЧС и прокуратуры, запретили проводить концерты.
Прокуратура и сотрудники МЧС требуют расширить эвакуационные выходы
— Во время проверки эксперты нашли много нарушений, — уточнили в пресс — службе волгоградской областной прокуратуры. — После их устранения компании ООО «Аэробус» — собственнику помещений — разрешили проводить выставки. А вот с концертами в зале все же придется повременить. Запрет наложен из-за слишком узких эвакуационных выходов — пока в «ВолгоградЭКСПО» окончательно не устранят все нарушения, артисты не смогут выступать на этой сцене. Такое решение принято в Центральном районном суде.
В конце апреля в Волгограде закрыли Дворец спорта, который не сдал тест на «Зимнюю вишню». Проверка показала, что у сотрудников не было документов, которые подтверждают проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и плановому ремонту систем противопожарной защиты.
Из-за закрытия концертного зала артистам пришлось поменять свой гастрольный график — в конце июня разочарованные поклонницы узнали, что к ним не приедет Егор Крид. Не найдя никакой альтернативной площадки, артист извинился перед своими фанатами и перенес выступление на сентябрь. Музыкант решил выступить на сцене закрытого «ВолгоградЭКСПО». Осенью с концертами туда планируют приехать Валерий Меладзе, группа «Сплин» и хор Турецкого.