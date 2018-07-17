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Патриарх Кирилл прошагал 21 км Царского крестного хода под Екатеринбургом и улетел в Москву
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Патриарх Кирилл прошагал 21 км Царского крестного хода под Екатеринбургом и улетел в Москву 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Царский крестный ход от Храма на Крови в Екатеринбурге до монастыря Святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Предстоятель Русской православной церкви прошел вместе со 100 тысячами верующих 21 километр, сообщается на  сайте
Московского патриархата.
Шествие символически повторяло последний путь Николая II, его семьи и приближенных от места их расстрела в 2018 году. В Крестном ходе также приняли участие первые лица Свердловской области и священнослужители, сообщает Ura.ru  Крестный ход состоялся после богослужения в Храме на Крови, построенном на месте построенный на месте Ипатьевского дома, где была расстреляна царская семья. По прибытии в монастырь святейший патриарх совершил молебен возле разрушенной шахты, куда в 1918 году были сброшены останки убитых большевиками страстотерпцев. Сразу после молебна патриарх уехал в аэропорт Кольцово и вылетел в Москву.
Святейший прибыл в Екатеринбург
13 июля
и привез с собой ковчег с частицами мощей преподобномучениц великой княгини Елизаветы Федоровны (Романовой) и ее сподвижницы инокини Варвары. В тот же день предстоятель РПЦ провел службу в Храме на Крови, отмечает
Ura.ru. 14 июля под его руководством в Екатеринбурге прошло заседание Священного Синода.
15 июля патриарх Кирилл посетил Алапаевск, где возложил цветы возле шахты, в которую в 1918 году большевики сбросили родственников царя, а также освятил храм в честь Феодоровской иконы Божьей Матери, храм Преподобной Мученицы Елизаветы Федоровны в женском монастыре, посетил музей «Напольная школа» (дом, в котором держали «алапаевских узников») и Свято-Троицкий собор, в склепе которого находились тела мучеников после их извлечения из шахты.
На Царские дни в год столетия расстрела семьи последнего российского императора в Екатеринбург приехали не только российские верующие, но и паломники из других стран.
16 июля сообщалось, что Следственный комитет, который ведет расследование обстоятельств гибели и захоронения императора Николая II и его семьи,
пришел к выводу, что останки, найденные под Екатеринбургом в 1991 году, действительно принадлежат членам царской семьи. Однако следователи пока не готовы заявить об однозначных выводах, так как ждут данные еще четырех экспертиз.
Днем ранее в РПЦ  объявили, что окончательная позицию по вопросу о подлинности «екатеринбургских останков» будет сформулирована на следующем Архиерейском соборе. С 1990-х годов Русская православная церковь придерживалась мнения о недостаточности исследования и не признала «екатеринбургские останки» царскими.
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