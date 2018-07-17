Патриарх Кирилл прошагал 21 км Царского крестного хода под Екатеринбургом и улетел в Москву

Московского патриархата.

Шествие символически повторяло последний путь Николая II , его семьи и приближенных от места их расстрела в 2018 году. В Крестном ходе также приняли участие первые лица Свердловской области и священнослужители, сообщает Ura.ru Крестный ход состоялся после богослужения в Храме на Крови, построенном на месте построенный на месте Ипатьевского дома, где была расстреляна царская семья. По прибытии в монастырь святейший патриарх совершил молебен возле разрушенной шахты, куда в 1918 году были сброшены останки убитых большевиками страстотерпцев. Сразу после молебна патриарх уехал в аэропорт Кольцово и вылетел в Москву

Святейший прибыл в Екатеринбург

13 июля

и привез с собой ковчег с частицами мощей преподобномучениц великой княгини Елизаветы Федоровны (Романовой) и ее сподвижницы инокини Варвары. В тот же день предстоятель РПЦ провел службу в Храме на Крови, отмечает

Ura.ru. 14 июля под его руководством в Екатеринбурге прошло заседание Священного Синода.

15 июля патриарх Кирилл посетил Алапаевск , где возложил цветы возле шахты, в которую в 1918 году большевики сбросили родственников царя, а также освятил храм в честь Феодоровской иконы Божьей Матери, храм Преподобной Мученицы Елизаветы Федоровны в женском монастыре, посетил музей «Напольная школа» (дом, в котором держали «алапаевских узников») и Свято-Троицкий собор, в склепе которого находились тела мучеников после их извлечения из шахты.

На Царские дни в год столетия расстрела семьи последнего российского императора в Екатеринбург приехали не только российские верующие, но и паломники из других стран.

16 июля сообщалось, что Следственный комитет , который ведет расследование обстоятельств гибели и захоронения императора Николая II и его семьи,

пришел к выводу, что останки, найденные под Екатеринбургом в 1991 году, действительно принадлежат членам царской семьи. Однако следователи пока не готовы заявить об однозначных выводах, так как ждут данные еще четырех экспертиз.

Днем ранее в РПЦ объявили, что окончательная позицию по вопросу о подлинности «екатеринбургских останков» будет сформулирована на следующем Архиерейском соборе. С 1990-х годов Русская православная церковь придерживалась мнения о недостаточности исследования и не признала «екатеринбургские останки» царскими.