Спецпроекты ИА «Омск Здесь» отмечены жюри общероссийского журналистского конкурса

Два спецпроекта "ИА Омск Здесь" стали призерами общероссийского конкурса-премии «Буква А». Подведены итоги II общероссийского конкурса-премии «Буква А». Конкурс проводится среди СМИ, журналистов и блогеров, пишущих про архитектуру, дизайн и градостроительство. В этом году темой конкурса стала концепция городского развития «Умный город». Всего в конкурсе приняли участие 137 журналистов и блогеров из 28 городов России , представившие на суд жюри 567 работ.

В номинации «Лучший материал» по теме «Умный город», опубликованный онлайн" отмечены сразу два спецпроекта ИА «Омск Здесь», рассказывающих о том, как омичам под силу в лучшую сторону изменить городское пространство.

Дипломом II степени награждена журналист Екатерина Попеляш (Криль) за материал «Омские метаморфозы. Яркие примеры улучшения города». Спецпроект был посвящен позитивным примерам изменения городской среды Омска — ледовому городку «Беловодье», «Городскому пикнику», экологическим и средовым объектам. Диплом III степени получила корреспондент Дарья Молчанская за материал «Арт-прививка для Омска: как активисты меняют городскую среду», который рассказывает об участниках проекта Омская арт-резиденция. Организатором проекта «Омская арт-резиденция: город и люди», напомним, выступил ОмГТУ при поддержке правительства Омской области . Генеральный партнер проекта — Межгосударственная корпорация развития.

— Представление о возможностях «умного города» и о том, как они могут уже сегодня изменить повседневную жить в городах позволит создать новые требования к развитию городской инфраструктуры. Поэтому мы поддерживаем конкурс «Буква А» и считаем его проведение очень важным, — цитирует члена жюри, заместителя министра строительства России Андрея Чибиса сайт конкурса.