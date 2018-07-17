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Спецпроекты ИА «Омск Здесь» отмечены жюри общероссийского журналистского конкурса
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Спецпроекты ИА «Омск Здесь» отмечены жюри общероссийского журналистского конкурса 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Два спецпроекта "ИА Омск Здесь" стали призерами общероссийского конкурса-премии «Буква А». Подведены итоги II общероссийского конкурса-премии «Буква А». Конкурс проводится среди СМИ, журналистов и блогеров, пишущих про архитектуру, дизайн и градостроительство. В этом году темой конкурса стала концепция городского развития «Умный город». Всего в конкурсе приняли участие 137 журналистов и блогеров из 28 городов России, представившие на суд жюри 567 работ.
В номинации «Лучший материал» по теме «Умный город», опубликованный онлайн" отмечены сразу два спецпроекта ИА «Омск Здесь», рассказывающих о том, как омичам под силу в лучшую сторону изменить городское пространство.
Дипломом II степени награждена журналист Екатерина Попеляш (Криль) за материал «Омские метаморфозы. Яркие примеры улучшения города». Спецпроект был посвящен позитивным примерам изменения городской среды Омска — ледовому городку «Беловодье», «Городскому пикнику», экологическим и средовым объектам. Диплом III степени получила корреспондент Дарья Молчанская за материал «Арт-прививка для Омска: как активисты меняют городскую среду», который рассказывает об участниках проекта Омская арт-резиденция. Организатором проекта «Омская арт-резиденция: город и люди», напомним, выступил ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнер проекта — Межгосударственная корпорация развития.
Организатором конкурса «Буква А» выступает Институт современной урбанистики. В жюри вошли ведущие эксперты отрасли: заместитель главы Министерства строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, главный архитектор Московской области Михаил Хайкин, вице-президент Союза архитекторов России Александра Кузьмина и другие авторитетные специалисты.
— Представление о возможностях «умного города» и о том, как они могут уже сегодня изменить повседневную жить в городах позволит создать новые требования к развитию городской инфраструктуры. Поэтому мы поддерживаем конкурс «Буква А» и считаем его проведение очень важным, — цитирует члена жюри, заместителя министра строительства России Андрея Чибиса сайт конкурса.
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