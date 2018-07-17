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За последние 7 лет сертификат IRIS получило около 120 предприятий ж/д отрасли
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За последние 7 лет сертификат IRIS получило около 120 предприятий ж/д отрасли 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
По его словам, внедрение IRIS реализуется на предприятиях железнодорожной промышленности России, начиная с 2007 года. При этом за последние семь лет сертифицировано около 120 предприятий отрасли.
«Насколько мне известно, в структурных подразделениях ОАО «РЖД» сертификат выдан всем ключевым поставщикам подвижного состава и компонентов. Как следствие, уже сейчас мы видим заметный рост качества продукции и снижение удельного количества отказов, скажем, произведенных локомотивов по предприятиям, прошедшим сертификацию. В этой связи я бы говорил не столько о проблемах сертификации по международному отраслевому стандарту, поскольку переход на него уже фактически совершен, сколько о внедрение новых поправок к стандарту и проведении регулярной ресертификации», — прокомментировал В. Гутенев.
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