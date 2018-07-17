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Экспедиция «Байкал — Аляска» покинула Анадырь и взяла курс на поселок Провидения
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Экспедиция «Байкал — Аляска» покинула Анадырь и взяла курс на поселок Провидения 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 17 июля. Историко-географическая экспедиция «Байкал — Аляска», следующая по маршруту от Камчатки до американского Анкориджа, во вторник покинула Анадырь и взяла курс на поселок
Провидения. По пути до поселка катамаран «Искатель» зайдет в села Уэлькаль и Новое Чаплино, где экипаж проведет съемки для фильма и посетит фестиваль морских охотников «Берингия», сообщила ТАСС во вторник представитель экспедиции Анна Важенина.
"После того, как экипаж экспедиции в Анадыре отремонтировал мачту и выступил с лекциями для местных жителей в музее «Наследие Чукотки», катамаран покинул столицу региона. Сегодня экипаж переночует на косе, располагающейся на выходе из Анадырского лимана, а потом возьмет курс на село Уэлькаль. После небольшой остановки экспедиция двинется в село Новое Чаплино, где проведет съемку фестиваля морских охотников «Берингия», — сказала Важенина.
Отремонтировать сломанную мачту членам экспедиции помогли специалисты местной верфи, где производят лодки для морзверобоев. В ходе лекции члены экипажа поделились своими впечатлениями от похода и показали часть видеоматериалов, отснятых во время плавания.
После Провидения, где моряки планируют задержаться на два дня, экспедиция возьмет курс на город Ном через Берингов пролив. В составе экипажа идут пять человек, среди которых два новичка, присоединившихся к команде в Анадыре.
Второй этап экспедиции стартовал 17 июня в Петропавловске-Камчатском. Длина маршрута, пролегающего через Анадырь, Ном, Датч, Харбор и Анкоридж, составит 6 тыс. километров. В прошлом году катамаран «Искатель» прошел от Иркутска до Камчатки 7 тыс. км.
Главная цель похода — показать стране интересных и ярких людей, которые реализуют на севере России необычные бизнес-проекты и проекты, связанные с творчеством. Для этого снимается документальный фильм.
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