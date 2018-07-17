Экспедиция «Байкал — Аляска» покинула Анадырь и взяла курс на поселок Провидения

ТАСС , 17 июля. Историко-географическая экспедиция «Байкал — Аляска », следующая по маршруту от Камчатки до американского Анкориджа, во вторник покинула Анадырь и взяла курс на поселок

Провидения. По пути до поселка катамаран «Искатель» зайдет в села Уэлькаль и Новое Чаплино , где экипаж проведет съемки для фильма и посетит фестиваль морских охотников «Берингия», сообщила ТАСС во вторник представитель экспедиции Анна Важенина.

"После того, как экипаж экспедиции в Анадыре отремонтировал мачту и выступил с лекциями для местных жителей в музее «Наследие Чукотки», катамаран покинул столицу региона. Сегодня экипаж переночует на косе, располагающейся на выходе из Анадырского лимана, а потом возьмет курс на село Уэлькаль. После небольшой остановки экспедиция двинется в село Новое Чаплино, где проведет съемку фестиваля морских охотников «Берингия», — сказала Важенина.

Отремонтировать сломанную мачту членам экспедиции помогли специалисты местной верфи, где производят лодки для морзверобоев. В ходе лекции члены экипажа поделились своими впечатлениями от похода и показали часть видеоматериалов, отснятых во время плавания.

После Провидения, где моряки планируют задержаться на два дня, экспедиция возьмет курс на город Ном через Берингов пролив. В составе экипажа идут пять человек, среди которых два новичка, присоединившихся к команде в Анадыре.

Второй этап экспедиции стартовал 17 июня в Петропавловске-Камчатском . Длина маршрута, пролегающего через Анадырь, Ном, Датч, Харбор и Анкоридж , составит 6 тыс. километров. В прошлом году катамаран «Искатель» прошел от Иркутска до Камчатки 7 тыс. км.