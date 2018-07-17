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Подать уведомление о налогах за землю можно в местный центр госуслуг
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Подать уведомление о налогах за землю можно в местный центр госуслуг 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Уведомление о налоговом вычете за земельный участок жители района Орехово-Борисово Северное смогут подать в местный многофункциональный центр «Мои документы». Новая услуга заработала в понедельник, 16 июля.
— Совсем недавно эту услугу можно было получить исключительно в налоговых инспекциях, сейчас же горожане могут обратиться в любой центр госуслуг, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» представитель пресс-центра «Моих документов» Москвы Екатерина Репина, — Привязка к месту жительства для этого не нужна.
Чтобы оформить такой документ, с собой необходимо иметь паспорт, само уведомление, а также копию ИНН и документы на земельный участок, если таковые имеются.
Напомним, что центр госуслуг «Мои документы» района Орехово-Борисово Северное работает с 8:00 до 20:00.
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