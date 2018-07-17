В Башкирии преступники выкрали из храма золотые и серебряные кресты, украшения и 5 литров «Кагора»

В ночь с 9 на 10 июля преступник проник в храм Успения, который находится в Чишмах через незапертое окно.

Полиция ищет воришку

Воришка унес с собой золотые и серебряные кресты, украшения, благовония, ладанки и 5 литров «Кагора». Общий ущерб, причиненный храму, составил более 230 тысяч рублей.