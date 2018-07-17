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В Башкирии преступники выкрали из храма золотые и серебряные кресты, украшения и 5 литров «Кагора»
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В Башкирии преступники выкрали из храма золотые и серебряные кресты, украшения и 5 литров «Кагора» 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В ночь с 9 на 10 июля преступник проник в храм Успения, который находится в Чишмах через незапертое окно.
Полиция ищет воришку
Воришка унес с собой золотые и серебряные кресты, украшения, благовония, ладанки и 5 литров «Кагора». Общий ущерб, причиненный храму, составил более 230 тысяч рублей.
Как рассказал Ufa1 источник, сотрудники полиции изъяли с места происшествия отпечатки пальцев и обуви, ведется поиск преступника. Силовики подозревают в краже уроженца Оренбурга. Приметы: на вид 55–60 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения, глаза темные, волосы русые, прямые, уши прилегающие. Был одет в черные джинсы и серую футболку. Всем, кто располагает информацией, просьба звонить по телефонам: 8 (34797) 2-12-00, 2-09-62.
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