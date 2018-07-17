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«Ъ»: иностранных компаний отстранят от поставок турбин
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«Ъ»: иностранных компаний отстранят от поставок турбин 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: ТАСС
Минпромторг разработал «дорожную карту» по развитию российских мощных газовых турбин в 2020-х годах. Об этом пишет "Коммерсантъ".
"На совещаниях министерство настаивало на приоритетной загрузке машиностроителей России и отсечении иностранцев от планируемой программы модернизации ТЭС на 1,4 трлн руб", — сообщает издание.
Уточняется, что власти могут освободить от рыночных штрафов генераторов, установивших пилотное российское оборудование, даже при его поломке.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака подтвердили, что было совещание по «дорожной карте» и есть поручение по ее доработке.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия должна самостоятельно разработать большие газовые турбины для тепловых электростанций (ТЭС).
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