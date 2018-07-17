Судебным приставам могут дать доступ к счетам россиян

Минюст России разработал законопроект, согласно которому судебным приставам-исполнителям могут предоставить доступ к банковским счетам должников. Документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

В настоящее время судебным приставом-исполнителем в целях установления имущественного положения должника у налоговых органов , банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения о наименовании ‎и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника, о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте, об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.

Однако банки могут трактовать такие сведения как закрытые и не подлежащие к расширенному толкованию. Благодаря этому недобросовестные должники имеют возможность перевода денежных средств, получаемых, например, в силу гражданско-правового договора, на счета иных видов, не входящих в установленный перечень (текущие, специальные, депозитные). Они также могут заключить договор хранения ценностей ‎в банке с использованием индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке).

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 69 Закона об исполнительном производстве, предусмотрев отдельно перечень сведений, которые могут быть запрошены у налоговых органов, и отдельно перечень сведений, которые могут быть запрошены у банков и кредитных организаций.

Принятие инициативы позволит судебным приставам-исполнителям получать полную информацию об имеющихся в банке счетах, их видах и иных ценностях должников для полного, правильного и своевременного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.

Ранее сообщалось, что задолженность россиян перед банками с начала года выросла на 26% и достигла 13,49 трлн рублей. Половину портфеля розничных кредитов составляют ссуды под залог недвижимости или автомобиля. Выданные займы компаниям за пять месяцев выросли только на 5%, до 34,14 трлн рублей, а общий кредитный портфель — на 10%.