Ещё
Судебным приставам могут дать доступ к счетам россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17

Судебным приставам могут дать доступ к счетам россиян 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Минюст России разработал законопроект, согласно которому судебным приставам-исполнителям могут предоставить доступ к банковским счетам должников. Документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.
В настоящее время судебным приставом-исполнителем в целях установления имущественного положения должника у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения о наименовании ‎и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника, о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте, об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.
Однако банки могут трактовать такие сведения как закрытые и не подлежащие к расширенному толкованию. Благодаря этому недобросовестные должники имеют возможность перевода денежных средств, получаемых, например, в силу гражданско-правового договора, на счета иных видов, не входящих в установленный перечень (текущие, специальные, депозитные). Они также могут заключить договор хранения ценностей ‎в банке с использованием индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке).
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 69 Закона об исполнительном производстве, предусмотрев отдельно перечень сведений, которые могут быть запрошены у налоговых органов, и отдельно перечень сведений, которые могут быть запрошены у банков и кредитных организаций.
Принятие инициативы позволит судебным приставам-исполнителям получать полную информацию об имеющихся в банке счетах, их видах и иных ценностях должников для полного, правильного и своевременного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.
Ранее сообщалось, что задолженность россиян перед банками с начала года выросла на 26% и достигла 13,49 трлн рублей. Половину портфеля розничных кредитов составляют ссуды под залог недвижимости или автомобиля. Выданные займы компаниям за пять месяцев выросли только на 5%, до 34,14 трлн рублей, а общий кредитный портфель — на 10%.
Банк России также уточнил прогноз по кредитованию российской экономики в 2018 году до 8-10% и повысил ожидания на 2019 год до 9-12%. Кредит населению будет расти опережающими темпами по сравнению с кредитованием корпоративного сектора.
Парламентская газета: последние новости
В Краснодаре затопило аэропорт и торговый центр Роспотребнадзор назвал регионы с самой чистой питьевой водой Изменятся условия регистрации брака
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева127
Путина назвали «президентом Украины»180
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки326
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка67
Порошенко потребовал наказать Россию за MH1732
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение