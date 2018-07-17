Одобрена сделка по продаже активов Tkeycoin арабским инвесторам

Москва, 16 июля — «Вести. Экономика» Эмиратский холдинг инвестирует в активы Tkeycoin. Таков итог переговоров, которые длились с 26 мая. За полтора месяца российские разработчики платформы Tkeycoin DAO провели более десяти деловых встреч с инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов.

Эмиратский холдинг инвестирует в активы Tkeycoin. Таков итог переговоров, которые длились с 26 мая. За полтора месяца российские разработчики платформы Tkeycoin Dao провели более десяти деловых встреч с инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов. После детального анализа блокчейн проекта, обсуждения его перспектив и возможностей, арабская сторона выразила твердое намерение инвестировать в Tkeycoin. Все подробности сделки ещё не оглашены, однако точно известно, что общий объем инвестиций в проект составит не менее $12,000,000. Представители Tkeycoin подтвердили, что 9 июля было подписано итоговое соглашение, на основании которого первый инвестиционный транш в размере $4,000,000 поступит на счета компании до конца сентября 2018 года. Для оперативного и более комфортного взаимодействия с руководством Tkeycoin DAO инвесторы ОАЭ безвозмездно предоставили россиянам офис на 2 года в зоне свободной экономической торговли DMCC Business Centre и обеспечили финансовую поддержку в городе Дубай. Это создаст дополнительные благоприятные условия, как для иностранного бизнеса, готового вкладывать в российский проект, так и для эффективного развития криптосистемы Tkeycoin в западном мире. Отсутствие административных барьеров в Дубае позволит привлекать средства крупных международных компаний с минимумом издержек, быстрее достигать поставленных целей и желаемых результатов. Одним из ключевых направлений работы Tkeycoin DAO в ОАЭ станет продвижение продуктов и сервисов одноимённой платформы в Азии и Европе. После подписания соглашения руководство Tkeycoin планирует кратно увеличить бизнес активность на азиатском направлении, чтобы занять одну из лидирующих позиций в стремительно растущем сегменте мобильных платежей этого чрезвычайно перспективного региона. Сейчас компания проводит консультации с ведущими азиатскими фондами на предмет их участия в блокчейн проекте в роли инвесторов. Отслеживающие ситуацию с Tkeycoin специалисты сходятся во мнении, что крупные валютные вложения в проект обеспечат активам TCD сильный устойчивый рост, который продолжится после проведения ICO не менее 2-х лет. На правах рекламы.