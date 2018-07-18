Арабские инвесторы заключили сделку с Tkeycoin

ТАСС , 18 июля. Компания Tkeycoin DAO 9 июля официально подписала соглашение с инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов на $12 млн Согласно условиям документа, первый транш на $4 млн со стороны арабских инвесторов будет совершен до начала сентября этого года. Согласование и подписание соглашения проходило на территории Дубая . Переговоры между Tkeycoin DAO и инвесторами из ОАЭ начались в начале мая этого года. Детали сделки не разглашаются, но аналитики уже называют сделку краеугольным камнем новой стратегии развития. По их оценкам, закрепление на рынке ОАЭ поможет проекту в будущем укрепить свои позиции, что приведет к росту цены активов TCD на международных биржах. Tkeycoin DAO разрабатывает платформу для платежных систем, банковского и финансового сектора. По условиям сотрудничества, в будущем банки страны могут использовать решение Tkeycoin для повышения эффективности внутренних и трансграничных платежей. По оценкам экспертов, активы TCD в течении 24 месяцев могут вырасти до отметки $10-14. На момент публичной эмиссии выпущено 100 млн активов TCD по цене $1. В Коммерческой палате Дубая считают, что объем продаж на рынке информационных технологий ОАЭ достигнет 22 млрд дирхамов в 2019 году.

Аналитики полагают, что IСO компании Tkeycoin DAO в том формате, в котором оно в итоге проходит на сегодняшний день, следует расценивать в положительном ключе. BitTelegraf INC в марте этого года давали положительную оценку проекту.