Свалку строительных отходов ликвидировали в Прионежском районе

По официальным данным, в Карелии расположено около 150 мест несанкционированного размещения ТКО.

Свалка, состоявшая преимущественно из старых досок и строительного мусора, оставшегося после ремонта, была расположена недалеко от Петрозаводска в районе СНТ «Кукко». Ее объем превышал 40 кубометров. В конце прошлой недели регоператор ООО «Автоспецтранс» ликвидировал свалку, ее содержимое было вывезено в Орзегу, сообщили в пресс-службе правительства.

На сегодняшний день, по официальным данным, в Карелии расположено около 150 мест несанкционированного размещения ТКО. Общий объем находящегося на них мусора превышает 350 тысяч кубометров.

Новые правила обращения с ТКО предусматривают порядок ликвидации несанкционированных свалок. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию места несанкционированного размещения ТКО или заключить договор на оказание услуг по его ликвидации с региональным оператором.

Если в течение 30 дней со дня получения уведомления регоператора собственник не обеспечил ликвидацию несанкционированной свалки самостоятельно и не заключил договор, то последний должен ее ликвидировать. В этом случае регоператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов.