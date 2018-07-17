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Свалку строительных отходов ликвидировали в Прионежском районе
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Свалку строительных отходов ликвидировали в Прионежском районе 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
По официальным данным, в Карелии расположено около 150 мест несанкционированного размещения ТКО.
Свалка, состоявшая преимущественно из старых досок и строительного мусора, оставшегося после ремонта, была расположена недалеко от Петрозаводска в районе СНТ «Кукко». Ее объем превышал 40 кубометров. В конце прошлой недели регоператор ООО «Автоспецтранс» ликвидировал свалку, ее содержимое было вывезено в Орзегу, сообщили в пресс-службе правительства.
На сегодняшний день, по официальным данным, в Карелии расположено около 150 мест несанкционированного размещения ТКО. Общий объем находящегося на них мусора превышает 350 тысяч кубометров.
Новые правила обращения с ТКО предусматривают порядок ликвидации несанкционированных свалок. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию места несанкционированного размещения ТКО или заключить договор на оказание услуг по его ликвидации с региональным оператором.
Если в течение 30 дней со дня получения уведомления регоператора собственник не обеспечил ликвидацию несанкционированной свалки самостоятельно и не заключил договор, то последний должен ее ликвидировать. В этом случае регоператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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