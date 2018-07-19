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«Ъ»: Минфин подготовил план по борьбе с санкциями
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«Ъ»: Минфин подготовил план по борьбе с санкциями 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: depositphotos.com
Минфин подготовил план работ по систематизации антисанкционного законодательства. Об этом пишет "Коммерсантъ".
"Документ предполагает, в частности, обеспечение работы подпавших под санкции компаний на внутреннем финансовом и долговом рынках, поиск способов обеспечения их внешнеэкономической деятельности, а также гармонизацию контрсанкционных мер, принятых зимой 2017–2018 годов", — сообщает издание.
Уточняется, что данный документ был одобрен на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова в начале июля.
Как стало известно, до конца июля должна появиться рабочая группа по противодействию санкциям, а сам Минфин получит полномочия по разработке таких мер в финансовой сфере.
Ранее СМИ сообщили, что Россия готовит ответные санкции против Украины.
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