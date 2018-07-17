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В Саратове на месте автостоянки хотели незаконно возвести офисные здания
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В Саратове на месте автостоянки хотели незаконно возвести офисные здания 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Саратовский городской прокурор направил в суд исковое заявление о признании недействительным соглашения об изменении вида разрешенного использования земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Согласно материалам прокурорской проверки, в 2004 году мэрия представила региональной общественной организации земельный участок площадью 600 квадратных метров, расположенный на улице Белоглинская, под автостоянку без права капитального строительства. Стороны заключили договор аренды сроком на 15 лет.
Спустя 5 лет участок был передан в аренду другому лицу. В июле 2015 года вид разрешенного использования земельного участка был перерегистрирован. Новое соглашение подразумевало размещение на указанном месте офисных зданий делового и коммерческого значения. Кроме того, участок был предоставлен без проведения аукциона.
Поскольку изначально участок был предоставлен для целей, не связанных со капитальным строительством, изменение вида разрешенного использования и возведение на нем офисных зданий является нарушением требований земельного законодательства.
«Таким образом, дополнительное соглашение об изменении вида разрешенного использования является незаконной сделкой. Нарушение установленной процедуры, предусматривающей обеспечение гражданам равного доступа к предоставлению земельных участков и оформлению прав на них, может расцениваться как предоставление не оговоренных в законе преференций для отдельных лиц. Вместе с тем, вышеуказанный земельный участок предоставлен без проведения аукциона», — говорится в сообщении.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и признал незаконным изменение вида разрешенного использования земельного участка, предоставленного под автостоянку.
Фото:pixabay.com
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