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Программа профессионального развития архитекторов проходит в России
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Программа профессионального развития архитекторов проходит в России 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
ДОМ. РФ и Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке Минстроя России запустили бесплатную образовательную программу АРХИТЕКТОРЫ.РФ.
Программа состоит из онлайн-курсов и офлайн-модулей и предусматривает бесплатное участие на всех этапах. Онлайн-обучение проходит в доступном интерактивном формате видеолекций и образовательных материалов от российских и зарубежных экспертов.
В августе состоится тестирование участников онлайн-программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Его результаты станут одним из критериев конкурса для офлайн-обучения — образовательных модулей, включающих интенсивы в Москве и исследовательские поездки по городам России и Европы. В офлайн-программу будут приглашены 100 лучших участников онлайн-обучения, прошедших конкурсный отбор.
Регистрация открыта на сайте АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Чтобы начать онлайн-обучение и подать заявку на офлайн-программу, необходимо зарегистрироваться до 23 июля 2018 года.
Образовательная программа будет интересна практикующим архитекторам, проектировщикам, градостроителям, работникам муниципалитетов, курирующим вопросы архитектуры, градостроительной политики и благоустройства, студентам старших курсов профильным специальностей по всей стране.
10-11 сентября в рамках программы на площадке Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» пройдет профильная конференция об актуальных тенденциях в сферах архитектуры и градостроительства «Архитектор будущего».
Контактный телефон: 8 (916) 555-94-41, Наталья Герасимова. Электронная почта pr@strelka.com.
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