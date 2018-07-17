Российского бизнесмена обвинили в спонсировании протестов в Македонии

Сообщается, что предприниматель якобы перечислил более 350 тысяч долларов македонским политикам, националистическим организациям и футбольным болельщикам, выступающим против изменения названия страны и ее последующего вступления в НАТО . В документе МВД говорится, что деньги были выплачены наличными, которые перевезли через границу с Грецией . Один их футбольных фанатов, участвовавших в беспорядках подтвердил, что его участие в них было оплачено.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев сообщил BuzzFeed, что «правительство получало сообщения о греческих бизнесменах, которые поддерживают пророссийский курс и перечисляли македонцам денежные средства». В обмен на это они должны были начать беспорядки перед референдумом о вступлении страны в НАТО, который состоится позднее в 2018 году.

Сам Саввиди свою причастность к протестам в Македонии опроверг, писало РБК. По словам представителя компании «Агроком», основанной бизнесменом в 2004 году, материал BuzzFeed не соответствует действительности, а организация намерена обратиться в суд.

11 июля греческая газета Kathimerini сообщила, что из страны было решено выслать двух российских дипломатов, еще двум запретят въезд. Издание поясняло, что они обвиняются во вмешательстве во внутренние дела государства и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.

В июне Греция и Македония договорились об изменении названия бывшей югославской республики, ее новое наименование — Республика Северная Македония. 5 июля македонский парламент во второй раз утвердил это соглашение, преодолев вето президента страны Георге Иванова. Македонцам также нужно будет внести правки в конституцию, референдум по этому вопросу запланирован на осень.

После утверждения документа в том числе греческой стороной Скопье получит право претендовать на вступление в ЕС , а также в НАТО. До этого переговоры по Евросоюзу блокировались Грецией, хотя в 2011-м Международный суд ООН принял решение, что Афины не имеют права этого делать.

Спор о названии страны начался в 1991 году после того, как Македония получила независимость от Югославии. Название страны не признавалось Афинами, поскольку в Греции есть одноименная провинция, и новая страна могла бы на нее претендовать.