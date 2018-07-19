МИД РФ: Запад неприкрыто вмешивается во внутренние дела Македонии

Мария Захарова. Российская Федерация всегда выступала за достижение Скопье и Афинами взаимоприемлемой договоренности по госнаименованию без давления извне и навязывания искусственных сроков. Однако правящая в Скопье коалиция вместо того, чтобы следовать нормам македонского законодательства и международного права, привычно скатывается к разыгрыванию «антироссийской карты» как метода внутриполитической борьбы. Об этом заявила официальный представитель МИД России

"Вызывают недоумение высказывания македонского премьер-министра Зорана Заева о том, что некие бизнесмены, симпатизирующие России, якобы финансируют антиправительственное протестное движение в Республике Македонии в связи с достигнутым с Грецией Преспанским соглашением о переименовании в «Республику Северную Македонию», — отмечает Мария Захарова. — Налицо очередные безосновательные обвинения в адрес Москвы , преследующие цель нагнетания антироссийской истерии".

По ее мнению, «очевидно, что никаких доказательств, которые могли бы подтвердить слова Зорана Заева, представлено, как водится, не будет, иначе это было бы уже сделано». «Между тем западные страны неприкрыто вмешиваются во внутримакедонские дела, видимо, это нормально, с их точки зрения», — отметила Захарова.

Представитель МИД России считает, что «вместо того, чтобы следовать нормам македонского законодательства и международного права, правящая в Скопье коалиция привычно скатывается к разыгрыванию „антироссийской карты“ как метода внутриполитической борьбы и, к сожалению, запугивания собственных граждан».