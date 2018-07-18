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МИД ответил на обвинения в причастности России к протестам в Македонии
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МИД ответил на обвинения в причастности России к протестам в Македонии 

РИА Новости 18 минут назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Заявления македонского премьера Зорана Заева о том, что бизнесмены, симпатизирующие России, финансируют протестное движение в Македонии, безосновательны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У нас вызывает недоумение высказывание македонского премьер-министра о том, что некие бизнесмены, симпатизирующие России, якобы финансируют антиправительственное протестное движение в Республике Македония в связи с достигнутым с Грецией соглашением о переименовании республику в Северную Македонию. Это очередная порция безосновательных обвинений в адрес Москвы. Все это, видимо, нужно для одной цели — нагнетании антироссийской истерии. Очевидно, что опять же не приводится никаких фактов, которые могли бы подтвердить эти слова, и ничего представлено тоже не будет, иначе это уже было бы сделано", — сказала дипломат на брифинге в среду.
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