Иван Саввиди опроверг обвинения в финансировании протестов в Македонии 

Ростовский бизнесмен Иван Саввиди опроверг обвинения к нему о финансировании протестов в Македонии, которые прошли месяцем ранее. Об этом сообщает «РБК-Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы компании «Группа Агроком», которая принадлежит предпринимателю.
«Информация, опубликованная на сайте ВuzzFeed, не имеет никакого отношение к действительности. Мы намерены обращаться в суд с иском к изданию», — заявили в «Агрокоме».
Накануне новостной сайт ВuzzFeed опубликовал данные о том, что ростовский бизнесмен помогал деньгами протестующим, которые выступают против переименования Македонии. Издание посчитало, что Иван Саввиди передал манифестантам порядка 350 тыс. долларов.
По мнению греческих властей название «Македония» географически распространяется не только на Вардарскую Македонию, но и на греческую Эгейскую Македонию, а следовательно, это могло дать жителям этой страны основание заявить права на греческие территории и на культурное наследие. По этой причине греки также заблокировали вступление страны в НАТО. Руководство страны приняло решение, что страна будет называться «Северная Республика Македония». Этот шаг был негативно воспринят некоторыми политическими силами.