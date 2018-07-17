Иван Саввиди опроверг обвинения в финансировании протестов в Македонии

Ростовский бизнесмен Иван Саввиди опроверг обвинения к нему о финансировании протестов в Македонии , которые прошли месяцем ранее. Об этом сообщает «РБК-Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы компании «Группа Агроком», которая принадлежит предпринимателю.

«Информация, опубликованная на сайте ВuzzFeed, не имеет никакого отношение к действительности. Мы намерены обращаться в суд с иском к изданию», — заявили в «Агрокоме».

Накануне новостной сайт ВuzzFeed опубликовал данные о том, что ростовский бизнесмен помогал деньгами протестующим, которые выступают против переименования Македонии. Издание посчитало, что Иван Саввиди передал манифестантам порядка 350 тыс. долларов.