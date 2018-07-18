Мировой дебют нового сверхсовременного робота-пылесоса A7 от ILIFE

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай , 18 июля 2018 г. /PRNewswire/ — Всемирно известный бренд роботов-пылесов ILIFE представил новое премиальное пополнение в линейке А — модель «A7», — на Amazon и AliExpress. А7 оснащен чистящей системой CyclonePower 3-го поколения, использованной в флагманской модели «А8», дебют которой состоялся в ходе выставки CES ранее в этом году.

Чистящая система CyclonePower позволяет новому устройству выполнять высокоэффективную процедуру уборки и решать самые сложные клининговые задачи. Предлагая пользователям практичное решение для поддержания дома в чистоте, А7 входит в линейку роботов-пылесосов, способных думать, как пользователь. Интеллектуальная, продуманная и чрезвычайно эффективная модель А7 — это «чувствующий робот-пылесос».

Исключительная эффективность уборки: Система очистки CyclonePower 3-го поколения

Под руководством данной системы А7 методично и тщательно очищает поверхности при помощи трехголовочных боковых щеток, плавающей щетки-валика и мощного всасывания.

Боковые щетки: эластичная щетина имеет ровно ту длину, что необходима для максимального удаления пыли.

Плавающая щетка-валик: предназначенная для эффективного извлечения пыли и грязи из ворсистых ковров и твердого напольного покрытия, эта щетка способна интеллектуально подстраиваться до перепадов высот пола.

Мощное всасывание: Используя принципы аэродинамики, полностью герметичный воздуховод сокращает ветровое сопротивление и обеспечивает мощное всасывание.

Четыре продуманных режима A7 заботятся о самых разных потребностях уборки. Проходной режим обеспечивает методическую очистку поверхности пола вдоль заданной траектории пути, максимально охватывая площадь помещения и оставляя минимальное количество пропусков. Максимальный режим — это высочайшая сила всасывания, необходимая при первой тщательной уборке или при обработке сильно загрязненных поверхностей. Контурный режим предназначен для уборки в углах и по контуру стен, где зачастую скапливается больше всего грязи, сора и остатков волос. Точечный режим позволяет очищать заданную зону с использованием мощного всасывания.

Удобный в использовании дисплей и простота в эксплуатации

A7 представляет собой очередной шаг ILIFE вперед на пути к повышению практичности и продвижению технологий искусственного интеллекта в домашней среде. На ЖК-дисплее непрерывно высвечивается обновленная информация о статусе устройства, а панель механического управления IPX4 с защитой от влаги способна выдерживать брызги воды, попадающие на нее с любого направления.

A7 можно активировать при помощи многофункционального приложения, пульта дистанционного управления или клавиш на корпусе устройства, что позволяет удовлетворять потребности различных пользователей. Составление графика уборки, выбор или переключение режима, а также перезарядка пылесоса осуществляются одним нажатием на клавишу — задача, с которой способен справиться даже ребенок. Безэкранный пульт управления посылает устройству сигналу с расстояния до 8 метров по прямой, что представляет собой вариант интуитивно понятного управления роботом для людей среднего и старшего возраста. Подключив А7 к сети WiFi, пользователи могут посылать команды устройству при помощи приложения. С его помощью можно настраивать график уборки, выбирать желаемый режим, определять местоположение пылесоса или просматривать журналы уборки и состояние комплектующих.

Тщательно продуманный дизайн:

большой пылесборник с высокопроизводительными фильтрами: контейнер емкостью 600 мл позволяет А7 работать дольше и не требует столь частого опорожнения. 3-слойные высокопроизводительные фильтры способны улавливать и фильтровать больше пыли.

Интеллектуальная функция предотвращения застревания: робот, оснащенный 15 детекторами OBS, установленными на передних колесах, на бампере и внутри него, способен с легкостью выбираться из тесных пространств между предметами мебели.

Сверхтонкий корпус: корпус А7 толщиной всего 7,6 см позволяет пылесосу с удобством проводить уборку под мебелью, включая кровати и диваны.

Применение технологии IML: модель A7, оснащенная глянцевой верхней панелью, отличается весьма лаконичным и стильным внешним видом. Благодаря использованию технологии IML, стеклянная крышка пылесоса обладает стойкостью к царапинам и истиранию, дольше сохраняя свой исходный цвет и глянец.

Доступность

Испании и Канаде. ILIFE A7 уже доступен для покупки на порталах AliExpress и Amazon в Великобритании США и Франции. В скором времени возможность приобрести новинку появится у клиентов Amazon в Японии

О компании ILIFE

Основанная в 2007 году компания ILIFE со штаб-квартирой в китайском Шэньчжэне является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на разработке технологий роботизированного клининга. Международная сеть продаж компании охватывает свыше 30 стран и регионов мира. ILIFE предлагает потребителям технологически передовые, высококачественные и рентабельные автоматизированные продукты.

Название бренда «ILIFE» — это комбинация заглавной буквы «I» и слова «LIFE», что символизирует стремление компании к созданию лучших, более комфортных условий для жизни людей. На протяжении вот уже двух десятилетий роботы-пылесосы помогают миллионам людей по всему миру поддерживать свое жилое пространство в чистоте. Являясь ведущим мировым производителем подобных устройств, ILIFE прилагает все усилия для создания и продвижения экосистемы «умный дом», позволяющей семьям и одиноким людям пользоваться комфортом и преимуществами технологий искусственного интеллекта.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.iliferobot.com.