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Пермская «Парма» подписала контракт с Рашардом Келли
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Пермская «Парма» подписала контракт с Рашардом Келли 

SPORT24.ru 37 минут назад
Клуб Единой лиги ВТБ «Парма» объявил о заключении контракта с американским форвардом Рашардом Келли. Соглашение с 22-летним баскетболистом будет рассчитан на один год и вступит в силу после прохождения игроком медосмотра.
«Во-первых, сразу стоит отметить, что Рашард — командный игрок. Результат команды он ставит выше индивидуальных достижений. Он играет на обеих сторонах площадки и делится мячом с партнерами по команде. Также, Рашард — цепкий защитник, а его универсализм дает возможность закрывать несколько позиций на площадке. Его игровые качества помогут нам добыть нужные и важные победы», — приводит слова главного тренера Николайса Мазурса пресс-служба клуба.
Келли является выпускником университета «Вичита Стэйт», за который он отыграл 4 года. В своем выпускном сезоне он набирал в среднем по 5,6 очка, 7,6 подбора и 2,5 передачи за игру.
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