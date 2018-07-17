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Челябинцы не узнают, как правильно изготовить гранату, или коктейль Молотов
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Челябинцы не узнают, как правильно изготовить гранату, или коктейль Молотов 

АиФ 30 минут назад
Фото: АиФ
Блокирования интернет-сайта, рассказывающего о способах изготовления в домашних условиях взрывных устройств и зажигательных смесей, добилась Челябинская прокуратура, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области
Прокуратура Центрального района Челябинска в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии терроризму выявила на одном из интернет-сайтов свободно размещенную информацию с подробными инструкциями изготовления зажигательных смесей, самодельных взрывных устройств для проведения террористических актов и других противоправных действий, наносящих вред жизни и здоровью человека. При этом для входа на провокационный интернет-сайт не требовалась предварительная регистрация и пароль, не предусматривались какие-либо ограничения в передаче, копировании и распространении закрытой информации. В результате доступ к сайту могли получить несовершеннолетние и психически больные пользователи.
Для исключения доступа граждан к опасному интернет-ресурсу районный прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал признать размещенную информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме. После вступления в законную силу судебные решения будут направлены для исполнения в Роскомнадзор. Люди, которые по долгу службы занимаются изготовлением, хранением, применением или утилизацией взрывчатых веществ, дают подписку о неразглашении специальных сведений и находятся под постоянным контролем компетентных органов.
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