Челябинские поисковики привезли внучку на место захоронения деда-героя

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Русский с китайцем — братья навек: как Челябинск встретил товарищей из Поднебесной

Южноуральской семье, которая ехала на море и застряла под Самарой, починил машину деревенский умелец

В Челябинской области многодетным семьям выплатят пособия для подготовки детей к школе