Челябинские поисковики привезли внучку на место захоронения деда-героя 

Поисковой отряд из Челябинска нашел правнучку и двух внучек павшего солдата Великой Отечественной войны и привез одну из них на место его гибели в Карелию. Экспедиция ЮУрГГПУ обнаружила медальон бойца 367-й стрелковой дивизии Николая Бородулина еще в прошлом году, после чего удалось найти его семью, которая искала родственника почти 70 лет. В 1942 году Николай Иванович пропал без вести, а его дочери безуспешно пытались разузнать информацию о нем.
— Знаю, что он был председателем колхоза в деревне Лобаново Курганской области. В первые же дни войны его призвали на фронт. Их дивизия формировалась в Шадринске и была направлена сюда, в Карелию, — рассказала «России 1» внучка Николая Ивановича Людмила Бородулина.
Найти родных помогла случайность. Руководитель отряда «Медальон» Игорь Новиков, уже 20 лет проводящий поисковые операции в Карелии, увидел на стенде памяти в челябинском педагогическом университете, где работает Людмила Бородулина, фотографию Николая Ивановича. Данные с найденного медальона — годы, фронт, дивизия — совпадали. Как говорят поисковики, за все годы работы они нашли останки более 900 солдат, однако из них опознаны единицы. Людмила Васильевна возложила цветы на место захоронения дедушки, а его имя теперь нанесли на мемориал в Карелии.