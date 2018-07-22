Почему я не инвестирую в искусственный интеллект: исповедь инвестора

В прошлом году компании, занимающиеся искусственным интеллектом, привлекли более $10,8 млрд из средств венчурных инвесторов, подобных мне. ИИ может принимать более разумные решения, чем человек. За счет этого инноваторы и предприниматели могут создавать продукты, весьма ценные для клиента. Так почему бы не сосредоточиться на инвестировании в ИИ

Во время бума ИИ в 80-х эта сфера тоже пользовалась большой популярностью и привлекала быстрые инвестиции. Вместо того чтобы рассматривать ценность отдельных стартапов, инвесторы искали интересные технологии для финансирования. Именно поэтому большинство компаний первого поколения ИИ уже исчезло.

И вот снова, почти 40 лет спустя, мы столкнулись с теми же проблемами. Хотя сейчас технологии сложнее, фундаментальная истина остается та же: искусственный интеллект не создает собственную потребительскую ценность. Вот почему я не инвестирую в ИИ и «глубокие технологии». Вместо этого я инвестирую в ценность продукта для потребителя.

Проблемы с инвестированием в AI-вертикали

С 2000 года объем инвестирования в искусственный интеллект вырос в шесть раз. Количество активных стартапов тоже выросло и увеличилось в 14 раз за тот же промежуток времени.

Однако возможности ИИ-технологий часто слишком переоценены — цели и задачи ИИ-стартапов могут быть эффективнее. Действительно ли нам нужна страница WordPress, разработанная искусственным интеллектом? Сосредоточившись на самой технологии, «глубокие» технологические вертикали, вроде ИИ— и блокчейн-стартапов, игнорируют коммерческую и важную сторону стартапа. Какие проблемы они решают? Какую ценность создают? Многие стартапы просто попадают под шумиху.

Хоть разработки и открытия в этой области идут полным ходом, системы искусственного интеллекта далеки от совершенства. Если стартап может создать ценность за счет «глубоких технологий», то сам продукт далеко не всегда востребован на рынке. Мне кажется, средства лучше вкладывать в компании, использующие ИИ для того, чтобы приносить большую пользу своим клиентам.

Что исправить? Сосредоточиться на создании «глубокой ценности»

Сегодня назвать свою компанию ИИ-стартапом значит показать всем, что вы являетесь перспективным, коммерчески устойчивым проектом. Однако наличие футуристической технологии не гарантирует надежность стартапа в будущем. По факту, хорошая бизнес-модель и скромные, повседневные, технологии могут стать более устойчивыми в долгосрочной перспективе.

Рассмотрим семь самых дорогих компаний в мире: Apple Amazon , Alphabet, Microsoft , Facebook, Alibaba и Tencent. Все они проводят исследования в области ИИ и тому подобного, но большинство этих компаний начинало вовсе не как стартап с «глубокими технологиями». Вместо этого они пытались решить проблему пользователя при помощи «мелкой» технологии.

Alibaba и Amazon были ecommerce-платформами, а Tencent начинала как интернет-чат. Все три сейчас активно инвестируют новые исследования и приобретают инновационные компании, которые помогут им расширить свой бренд.

О чем это говорит? Когда вы инвестируете в компанию, не ищите «глубокие технологии», ищите «глубокие ценности». Если в «глубоких технологиях» будет необходимость, они сами появятся в нужное время.

Инвестор, финансирующий высокие технологии, не инвестировал бы в Facebook 15 лет назад. Тогда компания была социальной сетью, построенной на PHP, простом языке, на котором создана половина веб-сайтов. Но за годы, прошедшие с того момента, Facebook внедрила «глубокие технологии» в свои продукты, использовала инновации, чтобы расширить свою ценность и сделать свои продукты лучше.

«Глубокие технологии» как стандарт будущего

Инвестирование в «глубокие технологии» имеет и еще одну проблему: та технология, что сегодня кажется прорывной, со временем станет обыденной.

Не так давно разработки, подобные веб-сайтам или экранам с высоким разрешением, были и новыми, и технически интересными. Сегодня они везде и доступны каждому. Мы находимся в аналогичной позиции и с современными «глубокими технологиями». Биткоин и криптовалюты, солнечные батареи следующего поколения, многоразовые ракеты SpaceX — все эти разработки неизбежно станут элементами обычной жизни.

Когда я делаю инвестиции, я думаю о будущем, куда хотел бы прийти, какую ценность, на мой взгляд, продукт может принести. Только после этого я продумываю, необходимы ли искусственный интеллект и «глубокие технологии» в создании того будущего и той ценности, о которых идет речь. Дело не в том, есть ли в вашем продукте искусственный интеллект, а в том, что вы можете принести в долгосрочной перспективе.

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