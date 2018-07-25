«Мы хотим быть угрозой»: Пентагон решил заняться боевым ИИ

Министерство обороны рассматривало вопрос ИИ еще с октября 2016 года, и теперь эта идея стала реальностью, так как военные основали Объединенный центр искусственного интеллекта.

Он станет центром разработки искусственного интеллекта для военных целей, в нем запланировано создание около 600 проектов, связанных с ИИ. Сейчас министерство обороны подало заявку в Конгресс на финансирование центра в размере 1,7 миллиарда долларов на следующие шесть лет.

В официально выпущенном меморандуме, посвященном основанию центра, заместитель министра обороны США Патрик Шэнэхэн говорит, что исследования в области искусственного интеллекта изменят будущее ведение военных действий, и что военным нужен новый подход к ИИ, который позволит им быстро интегрировать любые новые исследования в оперативную работу и «способ сражений». В центре запланированы разработки по следующим базовым направлениям:

1) создать систему, распространяющуюся на все министерство обороны, для функционирования искусственного интеллекта, то есть найти связанные с ИИ инструменты, данные, технологии, экспертов и процессы, которые были бы доступны министерству в кратчайшие сроки;

2) улучшить сотрудничество по проектам ИИ как внутри самого министерства, так и с внешними сторонами (союзниками США, частными компаниями и учеными);

3) работа с ведомством министра обороны по установлению того, как управлять и стандартизировать разработку ИИ и введение его в эксплуатацию

Буквально недавно немало ученых, занятых в разработке искусственного интеллекта от частного сектора до академических кругов, выступили против создания автономного оружия, машин, в которых именно ИИ решает, убивать ли ему человека или нет. Теперь же правительство США, основав новый центр, дало понять: оно не только считает ИИ неотъемлемым будущим войны, но хочет стать главным в его эксплуатации. Как писал Шэнэхэн своим подчиненным в министерстве: «Многие люди говорят об угрозе искусственного интеллекта; мы же хотим быть угрозой»